Вручення підозри митрополиту Павлу: в офісі прокурора розповіли деталі

Митрополиту Павлу вручили підозру

Митрополиту УПЦ повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф. 1 квітня СБУ провела обшук будинку намісника Києво-Печерської Лаври.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.





Також він робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії держави-агресора. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичними експертизами.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 КК України).



Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.