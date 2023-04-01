Вручение подозрения митрополиту Павлу: в офисе прокурора рассказали детали

Митрополиту Павлу вручили подозрение

Митрополиту УПЦ сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни и оправдывании действий россии. 1 апреля СБУ произвела обыск дома наместника Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемый священнослужитель в своих выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.





Также он делал заявления, которые оправдывают или отрицают действия государства-агрессора. Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистическими экспертизами.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры поставлено в известность о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и оправдании, отрицании вооруженной агрессии россии против Украины, ч.1 ст.161, ч.1 ст.436-2 УК Украины.



По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Напомним, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли стычки между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.