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Вручение подозрения митрополиту Павлу: в офисе прокурора рассказали детали

1 апреля 2023 13:30
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Митрополиту Павлу вручили подозрение
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Митрополиту УПЦ сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни и оправдывании действий россии. 1 апреля СБУ произвела обыск дома наместника Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемый священнослужитель в своих выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

митрополит Павел

Также он делал заявления, которые  оправдывают или отрицают действия государства-агрессора. Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистическими экспертизами.

митрополит Павел

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры и Офиса Генерального прокурора бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры поставлено в известность о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и оправдании, отрицании вооруженной агрессии россии против Украины, ч.1 ст.161, ч.1 ст.436-2 УК Украины.
митрополит Павел

митрополит Павел

митрополит Павел

митрополит Павел

митрополит Павел

митрополит Павел

По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия.

Напомним, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли стычки между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

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