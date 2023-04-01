СБУ повідомила про підозру наміснику Лаври митрополиту Павлу, — ЗМІ

Обшуки Митрополита Павла

Митрополит Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки проводить 1 квітня в його домі обшуки. СБУ вручила підозру наміснику Лаври.

Про це інформує РИА новости.

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Обшук митрополита Павла

За даними Лебідя, йому в суботу о 7:30 вручили підозру. Він повідомляє, що в його домі проводять обшуки.

Підозри вручені за статтями 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками" та 436 "Пропаганда війни".

"Мені СБУ сказала, що я "проклинав президента", — сказав митрополит Павло.

Нагадаємо, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ МП, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ МП зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну у повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП владика Павло (Лебідь) заявив у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.