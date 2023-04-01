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СБУ сообщила о подозрении наместнику Лавры митрополиту Павлу, — СМИ

1 апреля 2023 10:28
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Обыски Митрополита Павла
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности проводит 1 апреля в его доме обыски. СБУ вручила подозрение наместнику Лавры.

Об этом информирует РИА новости.

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Обыск митрополита Павла

По данным Лебедя, ему в субботу в 7:30 вручили подозрение. Он сообщает, что в его доме проводят обыски.

Подозрения вручены по статьям 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков" и 436 "Пропаганда войны".

"Мне СБУ сказала, что я "проклинал президента", — сказал митрополит Павел.

Напомним, что 31 марта, возле Киево-Печерской Лавры произошли стычки между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, которые были в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ МП, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ МП отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся за украинских воинов.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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