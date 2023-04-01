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Митрополит УПЦ МП Павел отказывался одевать электронный браслет из-за "болезни ног"

1 апреля 2023 23:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Митрополит Павел в зале суда
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Митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) после оглашения решения суда относительно его круглосуточного домашнего ареста не хотел одевать электронный браслет. Он аргументировал отказ "проблемами со здоровьем".

Об этом сообщают СМИ, присутствовавшие на заседании.

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Что известно

После объявления меры пресечения для Паши "Мерседеса" в виде домашнего ареста, он сказал, что ему по состоянию здоровья нельзя цеплять электронный браслет на ногу.

"Ноги потрепанные", — стал убеждать митрополит, поднимая рясу.

В ответ правоохранитель сказал, что в таком случае электронный браслет можно одеть на руку, однако для этого нужно документальное медицинское подтверждение болезни ног.

После этого митрополит Павел и его адвокаты стали звонить по телефону врачам, чтобы те предоставили такое подтверждение. Поскольку получить необходимые документы ввиду позднего времени невозможно, арестованный все же согласился одеть электронный браслет на свою правую ногу.

"Молился, благословлял всех президентов на выборах, а теперь удостоен такой чести", — прокомментировал митрополит на русском языке.

Напомним, Павел подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.

Добавим, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между вышедшими на акции протеста верующими и активистами. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, бывших в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ МП, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ МП отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся о украинских воинах.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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