Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу: що відомо

Митрополит Української православної церкви Павло (Лебідь)

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу у вигляді домашнього арешту. Також йому заборонено спілкуватися з вірянами.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Відомо, що суд призначив митрополиту Павлу домашній арешт на два місяці. Зазначається, що він носитиме електронний браслет. Також йому заборонили користуватися соцмережами.

Йому інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України: 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та 436 (виправдання збройної агресії рф).

Нагадаємо, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ МП, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ МП зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну у повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП владика Павло (Лебідь) заявив у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Згодом митрополиту УПЦ повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дій рф. 1 квітня СБУ провела обшук будинку намісника Києво-Печерської Лаври.

Додамо, що колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло Лебідь, з'явився в суді міста Києва, де йому сьогодні розглядають запобіжний захід. Однак він поскаржився на погане самопочуття і відмовився викликати швидку допомогу на пропозицію судді.