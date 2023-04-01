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Суд избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу: что известно

1 апреля 2023 20:39
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Митрополит Украинской православной церкви Павел (Лебедь)
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Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу в виде домашнего ареста. Также ему запрещено общаться с верующими.

Об этом сообщают СМИ.

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Подробности

Известно, что суд назначил митрополиту Павлу домашний арест в течение двух месяцев. Отмечается, что он будет носить электронный браслет. Также ему запретили воспользоваться соцсетями.

Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии рф).

Напомним, что 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между вышедшими на акции протеста верующими и активистами. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, бывших в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ МП, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ МП отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся об украинских воинах.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Впоследствии митрополиту УПЦ сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни и оправдывании действий россии. 1 апреля СБУ произвела обыск дома наместника Киево-Печерской Лавры.

Добавим, что бывший наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь, явился в суде города Киева, где ему сегодня рассматривают меру пресечения. Однако он пожаловался на плохое самочувствие и отказался вызвать скорую помощь по предложению судьи.

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