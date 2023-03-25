Батьківська субота 25 березня — традиції та головні заборони

Батьківська субота 25 березня: що в жодному разі не можна залишати на могилі
У цю суботу, 25 березня, у християн східного обряду випадає остання поминальна батьківська субота четвертої седмиці Великого посту. Крім заупокійних богослужінь у храмах, вона передбачає відвідування могил померлих родичів на цвинтарі.
Новини.LIVE розповідає про головні традиції цього дня, які існують заборони та що в жодному разі не можна залишати на могилі.
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Значення батьківських субот
Під час батьківських субот заведено поминати покійних рідних та близьких, згадувати їх добрим словом й молитися за упокій їх душі.
Одна з головних традицій — відвідати могилу, щоб віддати шану, поприбирати, поставити свіжі квіти.
Християни, які чітко дотримуються церковних канонів, обов'язково приходять на богослужіння до церкви ще ввечері в п'ятницю напередодні батьківської суботи. В цей час служать велику панахиду, або парастас. Щоб пом'янути в церкві своїх померлих родичів, потрібно приготувати заздалегідь записки з їх іменами й передати священнику, щоб той згадав їх у молитві.
Вже у саму суботу в храмах проводиться богослужіння за упокій душі всіх покійних. У цей день можна відвідати церкву і поставити свічки за всіх померлих близьких, а також замовити окремий молебень для них.
Які традиції існують на батьківські суботи
Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди.
Якщо немає можливості піти до церкви, то поминати покійних родичів можна і вдома. Пам'ятайте, що головна мета — це помолитися за упокій душі.
За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.
У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.
Якщо батьківські суботи збігаються з днями народження або смерті родичів, то влаштовують поминальні обіди — пісні під час посту і без алкоголю.
Вшанування померлих на кладовищі — що не можна залишати
В Україні існує традиція приносити на могили їжу, напої, а також їсти на кладовищі. Проте церква регулярно наголошує, що це язичницький ритуал. Офіційна церква не вітає таких обрядів.
Крім алкоголю та їжі, на могилі не можна залишати такі предмети:
- натільні хрестики та інші прикраси, у тому числі дорогоцінні;
- холодну зброю;
- предмети, що нагадують про гріхи та провини померлого (наприклад, цигарки);
- речі, що належать живим людям;
- гроші та техніку.
Батьківська субота 25 березня — як влаштувати поминальний обід
Після відвідування храму та могили покійного, вже вдома можна влаштувати поминальний обід.
Важливо: на столі мають бути лише пісні страви, особливо у період Великого посту.
Страви, приготовані для поминальної трапези, бажано освятити у церкві. У храмі освячують:
- пісну їжу;
- кутю як головну поминальну страву;
- фрукти;
- овочі;
- мед;
- хліб;
- свічки;
- безалкогольні напої;
- солодощі.
Батьківська субота — що можна робити
В цю суботу варто:
- поминати покійних рідних та близьких;
- сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;
- згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;
- влаштувати поминальну трапезу;
- прибрати могили від бруду та бур'янів;
- жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;
- жертвувати жебракам;
- займатися благодійністю.
Батьківська субота 25 березня — важливі заборони
У поминальні дні, які заведено називати батьківськими, діє багато заборон, про які не можна забувати. Серед них:
- згадувати погано про тих, кого вже немає в живих;
- влаштовувати галасливі вечірки та розважальні заходи;
- лаятись;
- поганословити;
- бажати іншим зла;
- з'ясовувати стосунки;
- відмовляти в милостині;
- розпивати у великій кількості алкогольні напої;
- залишати їжу чи сигарети на могилі покійного;
- танцювати та слухати музику.
Церква нагадує, що зараз діє Великий піст, тому 25 березня не допускається жодних пишних застіль.
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