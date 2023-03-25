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Батьківська субота 25 березня: що в жодному разі не можна залишати на могилі

25 березня 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Батьківська субота 25 березня — традиції та головні заборони
Цвинтар — особливе місце, де важливо дотримуватися правил поведінки
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю суботу, 25 березня, у християн східного обряду випадає остання поминальна батьківська субота четвертої седмиці Великого посту. Крім заупокійних богослужінь у храмах, вона передбачає відвідування могил померлих родичів на цвинтарі.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції цього дня, які існують заборони та що в жодному разі не можна залишати на могилі. 

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Значення батьківських субот 

Під час батьківських субот заведено поминати покійних рідних та близьких, згадувати їх добрим словом й молитися за упокій їх душі.

Одна з головних традицій — відвідати могилу, щоб віддати шану, поприбирати, поставити свіжі квіти. 

Християни, які чітко дотримуються церковних канонів, обов'язково приходять на богослужіння до церкви ще ввечері в п'ятницю напередодні батьківської суботи. В цей час служать велику панахиду, або парастас. Щоб пом'янути в церкві своїх померлих родичів, потрібно приготувати заздалегідь записки з їх іменами й передати священнику, щоб той згадав їх у молитві. 

Вже у саму суботу в храмах проводиться богослужіння за упокій душі всіх покійних. У цей день можна відвідати церкву і поставити свічки за всіх померлих близьких, а також замовити окремий молебень для них. 

Значення батьківських субот

Які традиції існують на батьківські суботи

Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди. 

Якщо немає можливості піти до церкви, то поминати покійних родичів можна і вдома. Пам'ятайте, що головна мета — це помолитися за упокій душі. 

За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.

Якщо батьківські суботи збігаються з днями народження або смерті родичів, то влаштовують поминальні обіди — пісні під час посту і без алкоголю.

Які традиції існують на батьківські суботи

Вшанування померлих на кладовищі — що не можна залишати 

В Україні існує традиція приносити на могили їжу, напої, а також їсти на кладовищі. Проте церква регулярно наголошує, що це язичницький ритуал. Офіційна церква не вітає таких обрядів. 

Крім алкоголю та їжі, на могилі не можна залишати такі предмети:

  • натільні хрестики та інші прикраси, у тому числі дорогоцінні;
  • холодну зброю;
  • предмети, що нагадують про гріхи та провини померлого (наприклад, цигарки);
  • речі, що належать живим людям;
  • гроші та техніку.

Вшанування померлих на кладовищі — що не можна залишати

Батьківська субота 25 березня — як влаштувати поминальний обід 

Після відвідування храму та могили покійного, вже вдома можна влаштувати поминальний обід. 

Важливо: на столі мають бути лише пісні страви, особливо у період Великого посту.

Страви, приготовані для поминальної трапези, бажано освятити у церкві. У храмі освячують:

  • пісну їжу;
  • кутю як головну поминальну страву;
  • фрукти;
  • овочі;
  • мед;
  • хліб;
  • свічки;
  • безалкогольні напої;
  • солодощі.

Батьківська субота 25 березня — як влаштувати поминальний обід

Батьківська субота — що можна робити 

В цю суботу варто:

  • поминати покійних рідних та близьких;
  • сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;
  • згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;
  • влаштувати поминальну трапезу;
  • прибрати могили від бруду та бур'янів;
  • жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;
  • жертвувати жебракам;
  • займатися благодійністю.

Батьківська субота — що можна робити

Батьківська субота 25 березня — важливі заборони 

У поминальні дні, які заведено називати батьківськими, діє багато заборон, про які не можна забувати. Серед них:

  • згадувати погано про тих, кого вже немає в живих;
  • влаштовувати галасливі вечірки та розважальні заходи;
  • лаятись; 
  • поганословити;
  • бажати іншим зла;
  • з'ясовувати стосунки;
  • відмовляти в милостині;
  • розпивати у великій кількості алкогольні напої;
  • залишати їжу чи сигарети на могилі покійного;
  • танцювати та слухати музику.

Церква нагадує, що зараз діє Великий піст, тому 25 березня не допускається жодних пишних застіль.

Батьківська субота 25 березня — важливі заборони

Нагадаємо, ми писали календар харчування на кожен день у Великий піст, що можна і не можна їсти, і кому варто втриматися від харчових обмежень. 

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