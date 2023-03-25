Батьківська субота 25 березня — традиції та головні заборони

Цвинтар — особливе місце, де важливо дотримуватися правил поведінки

У цю суботу, 25 березня, у християн східного обряду випадає остання поминальна батьківська субота четвертої седмиці Великого посту. Крім заупокійних богослужінь у храмах, вона передбачає відвідування могил померлих родичів на цвинтарі.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції цього дня, які існують заборони та що в жодному разі не можна залишати на могилі.

Значення батьківських субот

Під час батьківських субот заведено поминати покійних рідних та близьких, згадувати їх добрим словом й молитися за упокій їх душі.

Одна з головних традицій — відвідати могилу, щоб віддати шану, поприбирати, поставити свіжі квіти.

Християни, які чітко дотримуються церковних канонів, обов'язково приходять на богослужіння до церкви ще ввечері в п'ятницю напередодні батьківської суботи. В цей час служать велику панахиду, або парастас. Щоб пом'янути в церкві своїх померлих родичів, потрібно приготувати заздалегідь записки з їх іменами й передати священнику, щоб той згадав їх у молитві.

Вже у саму суботу в храмах проводиться богослужіння за упокій душі всіх покійних. У цей день можна відвідати церкву і поставити свічки за всіх померлих близьких, а також замовити окремий молебень для них.

Які традиції існують на батьківські суботи

Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди.

Якщо немає можливості піти до церкви, то поминати покійних родичів можна і вдома. Пам'ятайте, що головна мета — це помолитися за упокій душі.

За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.

Якщо батьківські суботи збігаються з днями народження або смерті родичів, то влаштовують поминальні обіди — пісні під час посту і без алкоголю.

Вшанування померлих на кладовищі — що не можна залишати

В Україні існує традиція приносити на могили їжу, напої, а також їсти на кладовищі. Проте церква регулярно наголошує, що це язичницький ритуал. Офіційна церква не вітає таких обрядів.

Крім алкоголю та їжі, на могилі не можна залишати такі предмети:

натільні хрестики та інші прикраси, у тому числі дорогоцінні;

холодну зброю;

предмети, що нагадують про гріхи та провини померлого (наприклад, цигарки);

речі, що належать живим людям;

гроші та техніку.

Батьківська субота 25 березня — як влаштувати поминальний обід

Після відвідування храму та могили покійного, вже вдома можна влаштувати поминальний обід.

Важливо: на столі мають бути лише пісні страви, особливо у період Великого посту.

Страви, приготовані для поминальної трапези, бажано освятити у церкві. У храмі освячують:

пісну їжу;

кутю як головну поминальну страву;

фрукти;

овочі;

мед;

хліб;

свічки;

безалкогольні напої;

солодощі.

Батьківська субота — що можна робити

В цю суботу варто:

поминати покійних рідних та близьких;

сходити до храму та відвідати поминальну панахиду;

згадати вдома покійних, помолившись перед іконами;

влаштувати поминальну трапезу;

прибрати могили від бруду та бур'янів;

жертвувати в храм пісні продукти, але не можна віддавати для пожертвування м'ясо та алкоголь;

жертвувати жебракам;

займатися благодійністю.

Батьківська субота 25 березня — важливі заборони

У поминальні дні, які заведено називати батьківськими, діє багато заборон, про які не можна забувати. Серед них:

згадувати погано про тих, кого вже немає в живих;

влаштовувати галасливі вечірки та розважальні заходи;

лаятись;

поганословити;

бажати іншим зла;

з'ясовувати стосунки;

відмовляти в милостині;

розпивати у великій кількості алкогольні напої;

залишати їжу чи сигарети на могилі покійного;

танцювати та слухати музику.

Церква нагадує, що зараз діє Великий піст, тому 25 березня не допускається жодних пишних застіль.

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