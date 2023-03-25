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Родительская суббота 25 марта: что ни в коем случае нельзя оставлять на могиле

25 марта 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Родительская суббота 25 марта — традиции и главные запреты
Кладбище — особое место, где важно соблюдать правила поведения
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту субботу, 25 марта, у христиан восточного обряда выпадает последняя поминальная родительская суббота четвертой седмицы Великого поста. Помимо заупокойных богослужений в храмах она предусматривает посещение могил умерших родственников на кладбище.

Новини.LIVE рассказывает о главных традициях этого дня, какие существуют запреты и что ни в коем случае нельзя оставлять на могиле.

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Значение родительских суббот

Во время родительских суббот принято поминать усопших родных и близких, вспоминать их добрым словом и молиться за упокой их души.

Одна из главных традиций — посетить могилу, чтобы почтить, убрать, поставить свежие цветы.

Христиане, четко соблюдающие церковные каноны, обязательно приходят на богослужение в церковь еще вечером в пятницу накануне отеческой субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помять в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами и передать священнику, чтобы тот вспомнил их в молитве.

Уже в самую субботу в храмах проводится богослужение при упокоении души всех усопших. В этот день можно посетить церковь и поставить свечи за всех усопших близких, а также заказать отдельный молебен для них.

Значение родительских суббот

Какие традиции существуют на родительские субботы

Обычно в поминальные дни ставят свечу в церкви при упокоении души умершего и заказывают молебен. В родительские субботы в храмах совершаются литургии и панихиды.

Если нет возможности пойти в церковь, то поминать усопших родственников можно и дома. Помните, что главная цель — это помолиться за упокой души.

По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.

В дни, когда родительские субботы приходятся на пост, следует строго его соблюдать.

Если родительские субботы совпадают с днями рождения или смерти родственников, то устраивают поминальные обеды — постные во время поста и без алкоголя.

Какие традиции существуют на родительские субботы

Чествование умерших на кладбище — что нельзя оставлять

В Украине существует традиция приносить на могилы еду, напитки, а также есть на кладбище. Однако церковь регулярно подчеркивает, что это языческий ритуал. Официальная церковь не приветствует такие обряды.

Кроме алкоголя и еды, на могиле нельзя оставлять следующие предметы:

  • нательные крестики и другие украшения, в том числе драгоценные;
  • холодное оружие;
  • предметы, напоминающие о грехах и винах умершего (например, сигареты);
  • вещи, принадлежащие живым людям;
  • деньги и техники.

Чествование умерших на кладбище — что нельзя оставлять

Родительская суббота 25 марта — как устроить поминальный обед

После посещения храма и могилы покойного уже дома можно устроить поминальный обед.

Важно: на столе должны быть только постные блюда, особенно в период Великого поста.

Блюда, приготовленные для поминальной трапезы, лучше освятить в церкви. В храме освящают:

  • постную пищу;
  • кутью как главное поминальное блюдо;
  • фрукты;
  • овощи;
  • мед;
  • хлеб;
  • свечи;
  • безалкогольные напитки;
  • сладости.

Родительская суббота 25 марта - как устроить поминальный обед

Родительская суббота — что можно делать

В эту субботу стоит:

  • поминать усопших родных и близких;
  • сходить в храм и посетить поминальную панихиду;
  • вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;
  • устроить поминальную трапезу;
  • убрать могилы от грязи и сорняков;
  • жертвовать в храм песни продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;
  • жертвовать нищим;
  • заниматься благотворительностью.

Родительская суббота - что можно делать

Родительская суббота 25 марта — важные запреты

В поминальные дни, которые принято называть родительскими, действует много запретов, о которых нельзя забывать. Среди них:

  • вспоминать плохо о тех, кого уже нет в живых;
  • устраивать шумные вечеринки и развлекательные мероприятия;
  • ругаться;
  • плохословить;
  • желать другим зла;
  • выяснять отношения;
  • отказывать в подаянии;
  • распивать в большом количестве алкогольные напитки;
  • оставлять еду или сигареты на могиле усопшего;
  • танцевать и слушать музыку.

Церковь напоминает, что сейчас действует Великий пост, поэтому 25 марта не допускается никаких пышных застолий.

Родительская суббота 25 марта - важные запреты

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.

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