Родительская суббота 25 марта — традиции и главные запреты

Кладбище — особое место, где важно соблюдать правила поведения

В эту субботу, 25 марта, у христиан восточного обряда выпадает последняя поминальная родительская суббота четвертой седмицы Великого поста. Помимо заупокойных богослужений в храмах она предусматривает посещение могил умерших родственников на кладбище.

Новини.LIVE рассказывает о главных традициях этого дня, какие существуют запреты и что ни в коем случае нельзя оставлять на могиле.

Значение родительских суббот

Во время родительских суббот принято поминать усопших родных и близких, вспоминать их добрым словом и молиться за упокой их души.

Одна из главных традиций — посетить могилу, чтобы почтить, убрать, поставить свежие цветы.

Христиане, четко соблюдающие церковные каноны, обязательно приходят на богослужение в церковь еще вечером в пятницу накануне отеческой субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помять в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами и передать священнику, чтобы тот вспомнил их в молитве.

Уже в самую субботу в храмах проводится богослужение при упокоении души всех усопших. В этот день можно посетить церковь и поставить свечи за всех усопших близких, а также заказать отдельный молебен для них.

Какие традиции существуют на родительские субботы

Обычно в поминальные дни ставят свечу в церкви при упокоении души умершего и заказывают молебен. В родительские субботы в храмах совершаются литургии и панихиды.

Если нет возможности пойти в церковь, то поминать усопших родственников можно и дома. Помните, что главная цель — это помолиться за упокой души.

По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.

В дни, когда родительские субботы приходятся на пост, следует строго его соблюдать.

Если родительские субботы совпадают с днями рождения или смерти родственников, то устраивают поминальные обеды — постные во время поста и без алкоголя.

Чествование умерших на кладбище — что нельзя оставлять

В Украине существует традиция приносить на могилы еду, напитки, а также есть на кладбище. Однако церковь регулярно подчеркивает, что это языческий ритуал. Официальная церковь не приветствует такие обряды.

Кроме алкоголя и еды, на могиле нельзя оставлять следующие предметы:

нательные крестики и другие украшения, в том числе драгоценные;

холодное оружие;

предметы, напоминающие о грехах и винах умершего (например, сигареты);

вещи, принадлежащие живым людям;

деньги и техники.

Родительская суббота 25 марта — как устроить поминальный обед

После посещения храма и могилы покойного уже дома можно устроить поминальный обед.

Важно: на столе должны быть только постные блюда, особенно в период Великого поста.

Блюда, приготовленные для поминальной трапезы, лучше освятить в церкви. В храме освящают:

постную пищу;

кутью как главное поминальное блюдо;

фрукты;

овощи;

мед;

хлеб;

свечи;

безалкогольные напитки;

сладости.

Родительская суббота — что можно делать

В эту субботу стоит:

поминать усопших родных и близких;

сходить в храм и посетить поминальную панихиду;

вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;

устроить поминальную трапезу;

убрать могилы от грязи и сорняков;

жертвовать в храм песни продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;

жертвовать нищим;

заниматься благотворительностью.

Родительская суббота 25 марта — важные запреты

В поминальные дни, которые принято называть родительскими, действует много запретов, о которых нельзя забывать. Среди них:

вспоминать плохо о тех, кого уже нет в живых;

устраивать шумные вечеринки и развлекательные мероприятия;

ругаться;

плохословить;

желать другим зла;

выяснять отношения;

отказывать в подаянии;

распивать в большом количестве алкогольные напитки;

оставлять еду или сигареты на могиле усопшего;

танцевать и слушать музыку.

Церковь напоминает, что сейчас действует Великий пост, поэтому 25 марта не допускается никаких пышных застолий.

Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.