Родительская суббота 25 марта — традиции и главные запреты

Родительская суббота 25 марта: что ни в коем случае нельзя оставлять на могиле
В эту субботу, 25 марта, у христиан восточного обряда выпадает последняя поминальная родительская суббота четвертой седмицы Великого поста. Помимо заупокойных богослужений в храмах она предусматривает посещение могил умерших родственников на кладбище.
Новини.LIVE рассказывает о главных традициях этого дня, какие существуют запреты и что ни в коем случае нельзя оставлять на могиле.
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Значение родительских суббот
Во время родительских суббот принято поминать усопших родных и близких, вспоминать их добрым словом и молиться за упокой их души.
Одна из главных традиций — посетить могилу, чтобы почтить, убрать, поставить свежие цветы.
Христиане, четко соблюдающие церковные каноны, обязательно приходят на богослужение в церковь еще вечером в пятницу накануне отеческой субботы. В это время служат большую панихиду, или парастас. Чтобы помять в церкви своих умерших родственников, нужно приготовить заранее записки с их именами и передать священнику, чтобы тот вспомнил их в молитве.
Уже в самую субботу в храмах проводится богослужение при упокоении души всех усопших. В этот день можно посетить церковь и поставить свечи за всех усопших близких, а также заказать отдельный молебен для них.
Какие традиции существуют на родительские субботы
Обычно в поминальные дни ставят свечу в церкви при упокоении души умершего и заказывают молебен. В родительские субботы в храмах совершаются литургии и панихиды.
Если нет возможности пойти в церковь, то поминать усопших родственников можно и дома. Помните, что главная цель — это помолиться за упокой души.
По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.
В дни, когда родительские субботы приходятся на пост, следует строго его соблюдать.
Если родительские субботы совпадают с днями рождения или смерти родственников, то устраивают поминальные обеды — постные во время поста и без алкоголя.
Чествование умерших на кладбище — что нельзя оставлять
В Украине существует традиция приносить на могилы еду, напитки, а также есть на кладбище. Однако церковь регулярно подчеркивает, что это языческий ритуал. Официальная церковь не приветствует такие обряды.
Кроме алкоголя и еды, на могиле нельзя оставлять следующие предметы:
- нательные крестики и другие украшения, в том числе драгоценные;
- холодное оружие;
- предметы, напоминающие о грехах и винах умершего (например, сигареты);
- вещи, принадлежащие живым людям;
- деньги и техники.
Родительская суббота 25 марта — как устроить поминальный обед
После посещения храма и могилы покойного уже дома можно устроить поминальный обед.
Важно: на столе должны быть только постные блюда, особенно в период Великого поста.
Блюда, приготовленные для поминальной трапезы, лучше освятить в церкви. В храме освящают:
- постную пищу;
- кутью как главное поминальное блюдо;
- фрукты;
- овощи;
- мед;
- хлеб;
- свечи;
- безалкогольные напитки;
- сладости.
Родительская суббота — что можно делать
В эту субботу стоит:
- поминать усопших родных и близких;
- сходить в храм и посетить поминальную панихиду;
- вспомнить дома усопших, помолившись перед иконами;
- устроить поминальную трапезу;
- убрать могилы от грязи и сорняков;
- жертвовать в храм песни продукты, но нельзя отдавать для пожертвования мясо и алкоголь;
- жертвовать нищим;
- заниматься благотворительностью.
Родительская суббота 25 марта — важные запреты
В поминальные дни, которые принято называть родительскими, действует много запретов, о которых нельзя забывать. Среди них:
- вспоминать плохо о тех, кого уже нет в живых;
- устраивать шумные вечеринки и развлекательные мероприятия;
- ругаться;
- плохословить;
- желать другим зла;
- выяснять отношения;
- отказывать в подаянии;
- распивать в большом количестве алкогольные напитки;
- оставлять еду или сигареты на могиле усопшего;
- танцевать и слушать музыку.
Церковь напоминает, что сейчас действует Великий пост, поэтому 25 марта не допускается никаких пышных застолий.
Напомним, мы писали календарь питания на каждый день в Великий пост, что можно и нельзя есть, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.