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Батьківська субота перед Петровим постом: як поминати рідних та що під забороною

10 червня 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Батьківська субота — 10 червня — особливості, традиції та заборони
Віряни відвідують церкву. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 10 червня, особлива дата — батьківська субота перед Петровим постом. Цього дня заведено згадувати померлих родичів, близьких та друзів. А віряни обов'язково відвідують церкву. 

Які особливості саме цієї батьківської суботи, традиції та головні заборони, дізнайтеся далі в матеріалі. 

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Що треба знати про Петрів піст

Це перший багатоденний піст літа, який ще називається Апостольським. 2023 року він розпочнеться у понеділок, 12 червня, та триватиме до 11 липня, до дня апостолів Петра і Павла, що становить 30 днів.

Щороку тривалість Петрівського посту різна і залежить від того, коли в цьому році був Великдень.

Це не дуже суворий піст, в багато днів Петрового посту дозволено вживати рибу.

 

Що треба знати про Петрів піст
Петрів піст. Фото: google.com

Батьківська субота перед Петровим постом — традиції

Цього дня серед християн заведено відвідувати храми, щоб поставити свічку за упокій душі померлої близької людини та замовити молебень. Традиційно на батьківські суботи в церквах проводять літургії та панахиди.

Після відвідин храму віряни, як правило, відправляються до цвинтарів, де ставлять свічку біля могили померлого та моляться за упокій душі. 

Мирські справи церква радить зробити завчасно, щоб в поминальний день зосередитися на молитвах. 

Не рідко цей день присвячують добрим справам та благодійності. Волонтерська праця вкрай важлива й зараз, коли Україна живе в умовах війни. 

 

Батьківська субота перед Петровим постом — традиції
Вірянка у церкві. Фото: google.com

Батьківська субота 10 червня — що заборонено

У батьківську суботу не можна:

  • голосно сміятися;
  • веселитися;
  • проводити гучні свята;
  • влаштовувати застілля;
  • вживати алкоголь;
  • поминати померлих алкоголем;
  • згадувати про померлого з образою або злістю;
  • плакати за померлим;
  • лаятися;
  • злословити;
  • сваритися;
  • відмовляти в милостині.

Також церква не радить залишати їжу на могилах, але можна запалити свічку. 

 

Нагадаємо, Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на червень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі дати чекають у перший місяць літа.

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