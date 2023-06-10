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Родительская суббота перед Петровым постом: как поминать и что под запретом

10 июня 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Родительская суббота — 10 июня — особенности, традиции и запреты
Верующие посещают церковь. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 10 июня, особая дата — родительская суббота перед Петровым постом. В этот день принято вспоминать умерших родственников, близких и друзей. А верующие обязательно посещают церковь.

Какие особенности именно этой родительской субботы, традиции и главные запреты узнайте дальше в материале.

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Что нужно знать о Петровом посте

Это первый многодневный пост лета, еще называемый Апостольским. В 2023 году он начнется в понедельник, 12 июня, и продлится до 11 июля, до дня апостолов Петра и Павла, который составляет 30 дней.

Ежегодно продолжительность Петровского поста разная и зависит от того, когда в этом году была Пасха.

Это не очень строгий пост, в некоторые дни Петровского поста разрешено употреблять рыбу.

 

Что нужно знать о Петровом посте
Петров пост. Фото: google.com

Родительская суббота перед Петровым постом — традиции

В этот день среди христиан принято посещать храмы, чтобы поставить свечу за упокой души умершего близкого человека и заказать молебен. Традиционно на родительские субботы в церквях совершаются литургии и панихиды.

После посещения храма верующие, как правило, отправляются к кладбищам, где ставят свечу у могилы умершего и молятся об упокоении души.

Мирские дела церковь советует сделать раньше времени, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах.

Нередко этот день посвящают добрым делам и благотворительности. Волонтерский труд крайне важен и сейчас, когда Украина живет в условиях войны.

 

Родительская суббота перед Петровым постом — традиции
Верующая в церкви. Фото: google.com

Родительская суббота 10 июня — что запрещено

В родительскую субботу нельзя:

  • громко смеяться;
  • веселиться;
  • проводить громкие праздники;
  • устраивать застолье;
  • употреблять алкоголь;
  • поминать умерших алкоголем;
  • упоминать об умершем с оскорблением или злобой;
  • плакать об умершем;
  • ругаться;
  • злословить;
  • ссориться;
  • отказывать в подаянии.

Также церковь не рекомендует оставлять еду на могилах, но можно зажечь свечу.

 

Напомним, Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на июнь 2023 года. Узнайте, какие важные даты ожидают в первый месяц лета.

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