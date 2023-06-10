Родительская суббота — 10 июня — особенности, традиции и запреты

Родительская суббота перед Петровым постом: как поминать и что под запретом
Сегодня, 10 июня, особая дата — родительская суббота перед Петровым постом. В этот день принято вспоминать умерших родственников, близких и друзей. А верующие обязательно посещают церковь.
Какие особенности именно этой родительской субботы, традиции и главные запреты узнайте дальше в материале.
Что нужно знать о Петровом посте
Это первый многодневный пост лета, еще называемый Апостольским. В 2023 году он начнется в понедельник, 12 июня, и продлится до 11 июля, до дня апостолов Петра и Павла, который составляет 30 дней.
Ежегодно продолжительность Петровского поста разная и зависит от того, когда в этом году была Пасха.
Это не очень строгий пост, в некоторые дни Петровского поста разрешено употреблять рыбу.
Родительская суббота перед Петровым постом — традиции
В этот день среди христиан принято посещать храмы, чтобы поставить свечу за упокой души умершего близкого человека и заказать молебен. Традиционно на родительские субботы в церквях совершаются литургии и панихиды.
После посещения храма верующие, как правило, отправляются к кладбищам, где ставят свечу у могилы умершего и молятся об упокоении души.
Мирские дела церковь советует сделать раньше времени, чтобы в поминальный день сосредоточиться на молитвах.
Нередко этот день посвящают добрым делам и благотворительности. Волонтерский труд крайне важен и сейчас, когда Украина живет в условиях войны.
Родительская суббота 10 июня — что запрещено
В родительскую субботу нельзя:
- громко смеяться;
- веселиться;
- проводить громкие праздники;
- устраивать застолье;
- употреблять алкоголь;
- поминать умерших алкоголем;
- упоминать об умершем с оскорблением или злобой;
- плакать об умершем;
- ругаться;
- злословить;
- ссориться;
- отказывать в подаянии.
Также церковь не рекомендует оставлять еду на могилах, но можно зажечь свечу.
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