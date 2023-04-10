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Безстрокова акція у Кам'янець-Подільському: МП не відпускає Собор Олександра Невського до ПЦУ

10 квітня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Безстрокова акція у Кам'янець-Подільському. Фото: Алла Чепелюк
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Кам'янці-Подільському під собором Олександра Невського небайдужі парафіяни встановили намети. 

Про це Суспільному Хмельницький розповіла одна з організаторок акції Алла Чепелюк.

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Вимоги учасників зібрання

Головна вимога — допуск ревізійної комісії в храм, аби провести інвентаризацію.

Під собором Олександра Невського встановили намети. Фото: Алла Чепелюк

"Ми вимагаємо, аби священники МП пропустили ревізійну комісію до собору. Наразі нас туди не пускають, хоча є рішення громади про перехід до ПЦУ. Намети ми ставимо, тому що наша акція є безстроковою. Тут вночі будуть залишатись люди на чергуванні. Ми так розуміємо що люди, яких сюди звозили з навколишніх сіл, можливо будуть роз'їжджатись. Ми навіть не дивимось на комендантську годину. Ми тут стоятимемо до 00:00 точно", — сказала Алла Чепелюк.

Під собором Олександра Невського встановили намети. Фото: Алла Чепелюк

Що відомо

  • У Кам'янці-Подільському біля собору Олександра Невського, за перехід якого з УПЦ (МП) ДО ПЦУ 8 квітня проголосували містяни. Люди вимагають, аби віддали ключі від храму й допустили туди ревізійну комісію, щоб розпочати інвентаризацію.
  • У Кам'янці-Подільському 4 квітня відбулась сесія міськради. На ній депутати одноголосно ухвалили три звернення, зокрема, щодо заборони МП на території України, виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу російської православної церкви, припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, що перебувають у державній власності. Також проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками УПЦ (МП).

Нагадаємо, Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

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