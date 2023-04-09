Голова ПЦУ Епіфаній розповів, де відбуватиметься служба на Великдень

Настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Фото: ПЦУ

Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.

Про це він розповів в коментарі Суспільному.

Читайте також:

Де і коли буде богослужіння

Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

"Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, найімовірніше, після комендантської години вранці", — зазначив митрополит.

Реакція Епіфанія на ситуацію з УПЦ МП

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, попри розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — каже він.

На його думку, українізація Лаври — неминучий процес. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній Лаврі.

Нагадаємо, з 29 березня з УПЦ МП розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП, що займає частину Лаври, заявив про відмову звільняти приміщення.

Вже 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну в повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ владика Павло (Лебідь) заявив в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.