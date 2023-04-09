У Вербну неділю Предстоятель Епіфаній очолив богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Митрополит Епіфаній. Фото: Українська Православна Церква

Предстоятель ПЦУ Епіфаній провів божественну літургію в Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої лаври у Вербну неділю 9 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

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Богослужіння

Зранку, 9 квітня, у Києво-Печерській лаврі розпочалась служба. Божественну літургію в Трапезному храмі на честь святих Антонія і Феодосія Печерських провов митрополит Епіфаній. Це перше богослужіння, яке ПЦУ проводить на території цього храму. Блаженніший владика піднес молитви до Бога за захисників України, перемогу нашої держави та весь наш український народ.

"Блаженнійший владика піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ, а також освяченою водою окропить гілля верби, які віряни в цей день з радістю несуть до храму Божого", — повідомляли в ПЦУ.

Митрополит Епіфаній. Фото: Ігор Захаренко

Митрополит Епіфаній. Фото: Ігор Захаренко



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