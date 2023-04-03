Церковний календар на квітень 2023 — найважливіші православні свята та дати

Благовіщення, Вербна Неділя та Великдень: коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні 2023
У другому місяці весни на українців чекає багато важливих та великих православних свят. Серед найважливіших — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербна Неділя, Великдень. Також на вірян чекають й інші важливі дати.
Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні.
Головні церковні свята квітня 2023 року
- 1 квітня — день пам’яті мучеників Хрісанфа та Дарії.
- 2 квітня — день пам’яті преподобних Сергія, Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.
- 3 квітня — преподобного Якова, святих Кирила та Хоми Царгородських.
- 4 квітня — священномученика Василя, пресвітера Анкірського, преподобного Ісаакія, мучениці Дросіди.
- 5 квітня — преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199 учнів Його, преподобного Нікона, ігумена Києво-Печерського.
- 6 квітня — Передосвячення Благовіщення Пресвятої Богородиці, преподобного Захарія Печерського, постника.
- 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 8 квітня – Собор Архангела Гавриїла, Лазарєва субота.
- 9 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму, Вербна Неділя, мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла та Феодосії.
- 10 квітня — преподобного Іларіона Нового.
- 11 квітня — мучеників Марка та Кирила, преподобного Іоанна, святителя Євстратія.
- 12 квітня — преподобного Йода, святого Софронія, апостола Сосфена.
- 13 квітня — Чистий Четвер, священномучеників Іпатія, Авди та Веніямина.
- 14 квітня — Пристрасна п’ятниця, день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.
- 15 квітня — Велика субота, день пам’яті преподобного Тита, Чудотворця.
- 16 квітня — Пасха Христова, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт", преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідикійського.
- 17 квітня — преподобного Йосипа Піснописця, преподобних Георгія та Зосими.
- 18 квітня — мучеників Агафопода, диякона, преподобних Марка та Платона.
- 19 квітня — архієпископа Євтихія та мученика Єремії.
- 20 квітня — преподобних Георгія та Данила.
- 21 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Іродіону.
- 22 квітня — преподобномученика Вадима.
- 23 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.
- 24 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
- 25 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського. Радониця (день особливого вшанування пам’яті померлих);
- 26 квітня — день пам’яті священномученика Артемона.
- 27 квітня — святого Мартіна, сповідника, Папи Римського.
- 28 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохим, мучениць Василиси, Анастасії та інших.
- 29 квітня — день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.
- 30 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського, преподобного Акакія, День дружин-мироносиць.
Пости у квітні 2023
До 16 квітня триває Великий піст. В цей час потрібно відмовитися від їжі тваринного походження, кисломолочних продуктів. Детально про те, як правильно харчуватися, можна подивитися в календарі по днях на Великий піст 2023.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.