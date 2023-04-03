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Благовіщення, Вербна Неділя та Великдень: коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні 2023

3 квітня 2023 19:45
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Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на квітень 2023 — найважливіші православні свята та дати
У квітні віряни будуть відзначати важливі церковні свята, зокрема Великдень
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У другому місяці весни на українців чекає багато важливих та великих православних свят. Серед найважливіших — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербна Неділя, Великдень. Також на вірян чекають й інші важливі дати.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні. 

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Головні церковні свята квітня 2023 року

  • 1 квітня — день пам’яті мучеників Хрісанфа та Дарії.
  • 2 квітня — день пам’яті преподобних Сергія, Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.
  • 3 квітня — преподобного Якова, святих Кирила та Хоми Царгородських.
  • 4 квітня — священномученика Василя, пресвітера Анкірського, преподобного Ісаакія, мучениці Дросіди.
  • 5 квітня — преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199 учнів Його, преподобного Нікона, ігумена Києво-Печерського.
  • 6 квітня — Передосвячення Благовіщення Пресвятої Богородиці, преподобного Захарія Печерського, постника.
  • 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 8 квітня – Собор Архангела Гавриїла, Лазарєва субота.
  • 9 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму, Вербна Неділя, мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла та Феодосії.

Головні церковні свята квітня 2023 року

  • 10 квітня — преподобного Іларіона Нового.
  • 11 квітня — мучеників Марка та Кирила, преподобного Іоанна, святителя Євстратія.
  • 12 квітня — преподобного Йода, святого Софронія, апостола Сосфена.
  • 13 квітня — Чистий Четвер, священномучеників Іпатія, Авди та Веніямина.
  • 14 квітня — Пристрасна п’ятниця, день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.
  • 15 квітня — Велика субота, день пам’яті преподобного Тита, Чудотворця.
  • 16 квітня — Пасха Христова, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт", преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідикійського.

Церковний календар на квітень 2023 — найважливіші православні свята та дати

  • 17 квітня — преподобного Йосипа Піснописця, преподобних Георгія та Зосими.
  • 18 квітня — мучеників Агафопода, диякона, преподобних Марка та Платона.
  • 19 квітня — архієпископа Євтихія та мученика Єремії.
  • 20 квітня — преподобних Георгія та Данила.
  • 21 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Іродіону.
  • 22 квітня — преподобномученика Вадима.
  • 23 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.
  • 24 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
  • 25 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського. Радониця (день особливого вшанування пам’яті померлих);
  • 26 квітня — день пам’яті священномученика Артемона.
  • 27 квітня — святого Мартіна, сповідника, Папи Римського.
  • 28 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохим, мучениць Василиси, Анастасії та інших.
  • 29 квітня — день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.
  • 30 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського, преподобного Акакія, День дружин-мироносиць.

Піст у квітні 2023

Пости у квітні 2023

До 16 квітня триває Великий піст. В цей час потрібно відмовитися від їжі тваринного походження, кисломолочних продуктів. Детально про те, як правильно харчуватися, можна подивитися в календарі по днях на Великий піст 2023

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня. 

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