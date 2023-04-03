Церковний календар на квітень 2023 — найважливіші православні свята та дати

У квітні віряни будуть відзначати важливі церковні свята, зокрема Великдень

У другому місяці весни на українців чекає багато важливих та великих православних свят. Серед найважливіших — Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербна Неділя, Великдень. Також на вірян чекають й інші важливі дати.

Новини.LIVE пропонує ознайомитися з детальним православним календарем та дізнатися коли та які церковні свята відзначатимемо у квітні.

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Головні церковні свята квітня 2023 року

1 квітня — день пам’яті мучеників Хрісанфа та Дарії.

— день пам’яті мучеників Хрісанфа та Дарії. 2 квітня — день пам’яті преподобних Сергія, Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.

— день пам’яті преподобних Сергія, Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. 3 квітня — преподобного Якова, святих Кирила та Хоми Царгородських.

— преподобного Якова, святих Кирила та Хоми Царгородських. 4 квітня — священномученика Василя, пресвітера Анкірського, преподобного Ісаакія, мучениці Дросіди.

— священномученика Василя, пресвітера Анкірського, преподобного Ісаакія, мучениці Дросіди. 5 квітня — преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199 учнів Його, преподобного Нікона, ігумена Києво-Печерського.

— преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199 учнів Його, преподобного Нікона, ігумена Києво-Печерського. 6 квітня — Передосвячення Благовіщення Пресвятої Богородиці, преподобного Захарія Печерського, постника.

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня – Собор Архангела Гавриїла, Лазарєва субота.

9 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму, Вербна Неділя, мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла та Феодосії.

10 квітня — преподобного Іларіона Нового.

— преподобного Іларіона Нового. 11 квітня — мучеників Марка та Кирила, преподобного Іоанна, святителя Євстратія.

— мучеників Марка та Кирила, преподобного Іоанна, святителя Євстратія. 12 квітня — преподобного Йода, святого Софронія, апостола Сосфена.

— преподобного Йода, святого Софронія, апостола Сосфена. 13 квітня — Чистий Четвер, священномучеників Іпатія, Авди та Веніямина.

14 квітня — Пристрасна п’ятниця, день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.

15 квітня — Велика субота, день пам’яті преподобного Тита, Чудотворця.

16 квітня — Пасха Христова, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт", преподобного Микити Сповідника, ігумена Мідикійського.

17 квітня — преподобного Йосипа Піснописця, преподобних Георгія та Зосими.

— преподобного Йосипа Піснописця, преподобних Георгія та Зосими. 18 квітня — мучеників Агафопода, диякона, преподобних Марка та Платона.

— мучеників Агафопода, диякона, преподобних Марка та Платона. 19 квітня — архієпископа Євтихія та мученика Єремії.

— архієпископа Євтихія та мученика Єремії. 20 квітня — преподобних Георгія та Данила.

— преподобних Георгія та Данила. 21 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Іродіону.

— день пам’яті Апостолів від 70-ти Іродіону. 22 квітня — преподобномученика Вадима.

— преподобномученика Вадима. 23 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.

— мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших. 24 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

— священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. 25 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського. Радониця (день особливого вшанування пам’яті померлих);

— преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського. Радониця (день особливого вшанування пам’яті померлих); 26 квітня — день пам’яті священномученика Артемона.

— день пам’яті священномученика Артемона. 27 квітня — святого Мартіна, сповідника, Папи Римського.

— святого Мартіна, сповідника, Папи Римського. 28 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохим, мучениць Василиси, Анастасії та інших.

— день пам’яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохим, мучениць Василиси, Анастасії та інших. 29 квітня — день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.

— день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси. 30 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського, преподобного Акакія, День дружин-мироносиць.

Пости у квітні 2023

До 16 квітня триває Великий піст. В цей час потрібно відмовитися від їжі тваринного походження, кисломолочних продуктів. Детально про те, як правильно харчуватися, можна подивитися в календарі по днях на Великий піст 2023.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.