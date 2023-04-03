Церковный календарь на апрель 2023 – важнейшие православные праздники и даты

Благовещение, Вербное Воскресение и Пасха: когда и какие церковные праздники отметим в апреле 2023
Во втором месяце весны украинцев ждет много важных и больших православных праздников. Среди важнейших — Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное Воскресение, Пасха. Также верующих ждут и другие важные даты.
Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в апреле.
Главные церковные праздники апреля 2023 года
- 1 апреля — день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии.
- 2 апреля — день памяти преподобных Сергия, Иоанна, Сергея, Патрикия и других.
- 3 апреля — преподобного Иакова, святых Кирилла и Фомы Царьградских.
- 4 апреля — священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия, мученицы Дросиды.
- 5 апреля — преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
- 6 апреля — Предосвящение Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Захария Печерского, постника.
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 8 апреля — Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота.
- 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресение, мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосии.
- 10 апреля — преподобного Иллариона Нового.
- 11 апреля — мучеников Марка и Кирилла, преподобного Иоанна, святителя Евстратия.
- 12 апреля — преподобного Иода, святого Софрония, апостола Сосфена.
- 13 апреля — Чистый Четверг, священномучеников Ипатия, Авды и Вениамина.
- 14 апреля — Страстная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской.
- 15 апреля — Великая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца.
- 16 апреля — Пасха Христова, Светлая Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
- 17 апреля — преподобного Иосифа Песнописца, преподобных Георгия и Зосимы.
- 18 апреля — мучеников Агафопода, диакона, преподобных Марка и Платона.
- 19 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремии.
- 20 апреля — преподобных Георгия и Даниила.
- 21 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.
- 22 апреля — преподобномученика Вадима.
- 23 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.
- 24 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского.
- 25 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Радоница (день особого почитания памяти умерших);
- 26 апреля — день памяти священномученика Артемона.
- 27 апреля — святого Мартина, исповедника, Папы Римского.
- 28 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофим, мучениц Василисы, Анастасии и других.
- 29 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.
- 30 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского, преподобного Акакия, День жен-мироносиц.
Посты в апреле 2023
До 16 апреля продолжается Великий пост. В это время нужно отказаться от еды животного происхождения, кисломолочных продуктов. Подробно о том, как правильно питаться, можно посмотреть в календаре по дням на Великий пост 2023 года.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.