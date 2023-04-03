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Благовещение, Вербное Воскресение и Пасха: когда и какие церковные праздники отметим в апреле 2023

3 апреля 2023 19:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на апрель 2023 – важнейшие православные праздники и даты
В апреле верующие будут отмечать важные церковные праздники, в частности, Пасху
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во втором месяце весны украинцев ждет много важных и больших православных праздников. Среди важнейших — Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное Воскресение, Пасха. Также верующих ждут и другие важные даты.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в апреле.

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Главные церковные праздники апреля 2023 года

  • 1 апреля — день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии.
  • 2 апреля — день памяти преподобных Сергия, Иоанна, Сергея, Патрикия и других.
  • 3 апреля — преподобного Иакова, святых Кирилла и Фомы Царьградских.
  • 4 апреля — священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия, мученицы Дросиды.
  • 5 апреля — преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
  • 6 апреля Предосвящение Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Захария Печерского, постника.
  • 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 8 апреля Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота.
  • 9 апреля Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресение, мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосии.

Главные церковные праздники апреля 2023 года

  • 10 апреля — преподобного Иллариона Нового.
  • 11 апреля — мучеников Марка и Кирилла, преподобного Иоанна, святителя Евстратия.
  • 12 апреля — преподобного Иода, святого Софрония, апостола Сосфена.
  • 13 апреля Чистый Четверг, священномучеников Ипатия, Авды и Вениамина.
  • 14 апреля Страстная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской.
  • 15 апреля Великая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца.
  • 16 апреля Пасха Христова, Светлая Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

Церковный календарь на апрель 2023 – важнейшие православные праздники и даты

  • 17 апреля — преподобного Иосифа Песнописца, преподобных Георгия и Зосимы.
  • 18 апреля — мучеников Агафопода, диакона, преподобных Марка и Платона.
  • 19 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремии.
  • 20 апреля — преподобных Георгия и Даниила.
  • 21 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.
  • 22 апреля — преподобномученика Вадима.
  • 23 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.
  • 24 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского.
  • 25 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Радоница (день особого почитания памяти умерших);
  • 26 апреля — день памяти священномученика Артемона.
  • 27 апреля — святого Мартина, исповедника, Папы Римского.
  • 28 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофим, мучениц Василисы, Анастасии и других.
  • 29 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.
  • 30 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского, преподобного Акакия, День жен-мироносиц.

Пост в апреле 2023

Посты в апреле 2023

До 16 апреля продолжается Великий пост. В это время нужно отказаться от еды животного происхождения, кисломолочных продуктов. Подробно о том, как правильно питаться, можно посмотреть в календаре по дням на Великий пост 2023 года.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

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