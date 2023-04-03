Церковный календарь на апрель 2023 – важнейшие православные праздники и даты

В апреле верующие будут отмечать важные церковные праздники, в частности, Пасху

Во втором месяце весны украинцев ждет много важных и больших православных праздников. Среди важнейших — Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное Воскресение, Пасха. Также верующих ждут и другие важные даты.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться с подробным православным календарем и узнать когда и какие церковные праздники отметим в апреле.

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1 апреля — день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии.

— день памяти мучеников Хрисанфа и Дарии. 2 апреля — день памяти преподобных Сергия, Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

— день памяти преподобных Сергия, Иоанна, Сергея, Патрикия и других. 3 апреля — преподобного Иакова, святых Кирилла и Фомы Царьградских.

— преподобного Иакова, святых Кирилла и Фомы Царьградских. 4 апреля — священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия, мученицы Дросиды.

— священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия, мученицы Дросиды. 5 апреля — преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

— преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников Его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. 6 апреля — Предосвящение Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Захария Печерского, постника.

— 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

— 8 апреля — Собор Архангела Гавриила, Лазарева суббота.

— 9 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное Воскресение, мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосии.

10 апреля — преподобного Иллариона Нового.

— преподобного Иллариона Нового. 11 апреля — мучеников Марка и Кирилла, преподобного Иоанна, святителя Евстратия.

— мучеников Марка и Кирилла, преподобного Иоанна, святителя Евстратия. 12 апреля — преподобного Иода, святого Софрония, апостола Сосфена.

— преподобного Иода, святого Софрония, апостола Сосфена. 13 апреля — Чистый Четверг, священномучеников Ипатия, Авды и Вениамина.

— 14 апреля — Страстная пятница, день памяти преподобной Марии Египетской.

— 15 апреля — Великая суббота, день памяти преподобного Тита, Чудотворца.

— 16 апреля — Пасха Христова, Светлая Христова Воскресенье, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет", преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

17 апреля — преподобного Иосифа Песнописца, преподобных Георгия и Зосимы.

— преподобного Иосифа Песнописца, преподобных Георгия и Зосимы. 18 апреля — мучеников Агафопода, диакона, преподобных Марка и Платона.

— мучеников Агафопода, диакона, преподобных Марка и Платона. 19 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремии.

— архиепископа Евтихия и мученика Иеремии. 20 апреля — преподобных Георгия и Даниила.

— преподобных Георгия и Даниила. 21 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона.

— день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона. 22 апреля — преподобномученика Вадима.

— преподобномученика Вадима. 23 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других.

— мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других. 24 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского.

— священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского. 25 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Радоница (день особого почитания памяти умерших);

— преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. Радоница (день особого почитания памяти умерших); 26 апреля — день памяти священномученика Артемона.

— день памяти священномученика Артемона. 27 апреля — святого Мартина, исповедника, Папы Римского.

— святого Мартина, исповедника, Папы Римского. 28 апреля — день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофим, мучениц Василисы, Анастасии и других.

— день памяти Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофим, мучениц Василисы, Анастасии и других. 29 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы.

— день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы. 30 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского, преподобного Акакия, День жен-мироносиц.

Посты в апреле 2023

До 16 апреля продолжается Великий пост. В это время нужно отказаться от еды животного происхождения, кисломолочных продуктов. Подробно о том, как правильно питаться, можно посмотреть в календаре по дням на Великий пост 2023 года.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.