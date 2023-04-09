Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Религия arrow В Вербное воскресенье Предстоятель Эпифаний возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре arrow

В Вербное воскресенье Предстоятель Эпифаний возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

9 апреля 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Митрополит Эпифаний. Фото: Украинская Православная Церковь
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Предстоятель ПЦУ Эпифаний совершил божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры в Вербное воскресенье 9 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Читайте также:

Богослужение

Утром 9 апреля в Киево-Печерской лавре началась служба. Божественную литургию в Трапезном храме в честь святых Антония и Феодосия Печерских совершает митрополит Епифаний. Это первое богослужение, которое ВЦУ проводит на территории этого храма. Блаженнейший владыка вознес молитвы к Богу за защитников Украины, победу нашего государства и весь наш украинский народ.

"Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий", — сообщали в ВЦУ.

служба
Митрополит Эпифаний. Фото: Игорь Захаренко
служба
Митрополит Эпифаний. Фото: Игорь Захаренко


Напомним, Новости.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году , а также об украинских традициях и обычаях этого дня.

Также мы писали, когда и какие церковные праздники отметим в апреле 2023 года. Во втором месяце весны украинцев ждет много важных и больших православных праздников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB