В Вербное воскресенье Предстоятель Эпифаний возглавил богослужение в Киево-Печерской Лавре

Митрополит Эпифаний. Фото: Украинская Православная Церковь

Предстоятель ПЦУ Эпифаний совершил божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры в Вербное воскресенье 9 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

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Богослужение

Утром 9 апреля в Киево-Печерской лавре началась служба. Божественную литургию в Трапезном храме в честь святых Антония и Феодосия Печерских совершает митрополит Епифаний. Это первое богослужение, которое ВЦУ проводит на территории этого храма. Блаженнейший владыка вознес молитвы к Богу за защитников Украины, победу нашего государства и весь наш украинский народ.

"Блаженнейший владыка вознесет молитвы к Богу за защитников Родины, за победу Украины и за весь наш украинский народ, а также освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий", — сообщали в ВЦУ.

Митрополит Эпифаний. Фото: Игорь Захаренко

Митрополит Эпифаний. Фото: Игорь Захаренко



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