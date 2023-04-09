Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Глава ПЦУ Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху arrow

Глава ПЦУ Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху

9 апреля 2023 22:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Настоятель ВТО митрополит Эпифаний. Фото: ВТО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.

Читайте также:

Где и когда будет богослужение

О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — отметил митрополит.

Реакция Эпифания на ситуацию с УПЦ МП

Также Эпифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", — говорит он.

По его мнению, украинизация Лавры — неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ВТО, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Напомним, с 29 марта с УПЦ МП расторгают договор об аренде Нижней Лавры. Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, занимающий часть Лавры, заявил об отказе освобождать помещение.

Уже 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, которые были в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся об украинских воинах.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB