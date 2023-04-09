Глава ПЦУ Эпифаний рассказал, где будет проходить служба на Пасху

Настоятель ВТО митрополит Эпифаний. Фото: ВТО

Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он рассказал в комментарии Суспільному.

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О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.

"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — отметил митрополит.

Реакция Эпифания на ситуацию с УПЦ МП

Также Эпифаний прокомментировал ситуацию с УПЦ МП, которые не желают покидать Лавру, несмотря на расторгнутые договоры 29 марта.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", — говорит он.

По его мнению, украинизация Лавры — неизбежный процесс. В Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ВТО, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней Лавре.

Напомним, с 29 марта с УПЦ МП расторгают договор об аренде Нижней Лавры. Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, занимающий часть Лавры, заявил об отказе освобождать помещение.

Уже 31 марта возле Киево-Печерской Лавры произошли столкновения между верующими и активистами, которые вышли на акции протеста. Они потребовали предоставить доступ комиссии Минкульта на территорию для проверки одного из корпусов.

Известно, что священнослужители и прихожане блокировали вход в здание, тем самым снова сорвав работу комиссии. Фотограф Новини.LIVE побывал на месте.

Ранее Комиссию Минкульта по передаче государству зданий, которые были в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей как сторонников УПЦ, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

Глава Киево-Печерской Лавры УПЦ отметил, что эта религиозная организация поддерживает Украину в полномасштабной войне. В частности, в церквях Украинской православной церкви молятся об украинских воинах.

Об этом наместник Киево-Печерской Лавры от УПЦ владыка Павел (Лебедь) заявил в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.