Бессрочная акция в Каменец-Подольском: МП не отпускает Собор Александра Невского в ПЦУ

Бессрочная акция в Каменец-Подольском. Фото: Алла Чепелюк

В Каменце-Подольском под собором Александра Невского неравнодушные прихожане установили палатки.

Об этом Общественному Хмельницкий рассказала одна из организаторов акции Алла Чепелюк.

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Требования участников собрания

Главное требование – допуск ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию.

Под собором Александра Невского установили палатки. Фото: Алла Чепелюк

"Мы требуем, чтобы священники МП пропустили ревизионную комиссию в собор. Сейчас нас туда не пускают, хотя есть решение общины о переходе в ВТО. Палатки мы ставим, потому что наша акция бессрочна. Здесь ночью будут оставаться люди на дежурстве. Мы так понимаем что люди, которых сюда свозили из окрестных сел, возможно, будут разъезжаться. Мы даже не смотрим на комендантский час. Мы будем здесь стоять до 00:00 точно", — сказала Алла Чепелюк.

Под собором Александра Невского установили палатки. Фото: Алла Чепелюк

Что известно

В Каменце-Подольском возле собора Александра Невского, за переход которого из УПЦ (МП) в ПЦУ 8 апреля проголосовали горожане. Люди требуют, чтобы отдали ключи от храма и допустили туда ревизионную комиссию, чтобы приступить к инвентаризации.

В Каменце-Подольском 4 апреля прошла сессия горсовета. На ней депутаты единогласно приняли три обращения, в частности, о запрете МП на территории Украины, выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава русской православной церкви, прекращении договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями, находящимися в государственной собственности. Также проголосовали "за" 19 проектов о прекращении использования земельных участков УПЦ (МП).

Напомним, Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.