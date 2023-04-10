Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Религия arrow Бессрочная акция в Каменец-Подольском: МП не отпускает Собор Александра Невского в ПЦУ arrow

Бессрочная акция в Каменец-Подольском: МП не отпускает Собор Александра Невского в ПЦУ

10 апреля 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бессрочная акция в Каменец-Подольском. Фото: Алла Чепелюк
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Каменце-Подольском под собором Александра Невского неравнодушные прихожане установили палатки.

Об этом Общественному Хмельницкий рассказала одна из организаторов акции Алла Чепелюк.

Читайте также:

Требования участников собрания

Главное требование – допуск ревизионной комиссии в храм, чтобы провести инвентаризацию.

Под собором Александра Невского установили палатки. Фото: Алла Чепелюк

"Мы требуем, чтобы священники МП пропустили ревизионную комиссию в собор. Сейчас нас туда не пускают, хотя есть решение общины о переходе в ВТО. Палатки мы ставим, потому что наша акция бессрочна. Здесь ночью будут оставаться люди на дежурстве. Мы так понимаем что люди, которых сюда свозили из окрестных сел, возможно, будут разъезжаться. Мы даже не смотрим на комендантский час. Мы будем здесь стоять до 00:00 точно", — сказала Алла Чепелюк.

Под собором Александра Невского установили палатки. Фото: Алла Чепелюк

Что известно

  • В Каменце-Подольском возле собора Александра Невского, за переход которого из УПЦ (МП) в ПЦУ 8 апреля проголосовали горожане. Люди требуют, чтобы отдали ключи от храма и допустили туда ревизионную комиссию, чтобы приступить к инвентаризации.
  • В Каменце-Подольском 4 апреля прошла сессия горсовета. На ней депутаты единогласно приняли три обращения, в частности, о запрете МП на территории Украины, выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава русской православной церкви, прекращении договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями, находящимися в государственной собственности. Также проголосовали "за" 19 проектов о прекращении использования земельных участков УПЦ (МП).

Напомним, Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB