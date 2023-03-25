З Благовіщенням 2023 — привітання у віршах, прозі та листівках

Благовіщення 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках
У цю суботу, 25 березня, християни відзначають за григоріанським та новоюліанським календарем Благовіщення Пресвятої Богородиці (дата за юліанським — 7 квітня). Це велике свято передує Великодню і є одним з найголовніших у церковному календарі. Віряни 25 березня вітають друзів і близьких, бажаючи здоров’я, радості й миру, а також гарних новин.
Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та листівках.
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Благовіщення 2023 — привітання у віршах українською мовою
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай же пощастить і вам!
По вчинках і справах.
Нехай за все Господь віддячить,
І удачі море дасть,
Нехай любов і щастя буде,
Щоб раділи люди.
***
Нехай Благовіщення прийде
І здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.
***
Був день як день, зовсім звичайний:
Навколо була суєта,
І враз Архангел незвичайний
В Марії хату заліта.
"Радуйся, свята Маріє!
Господь Тебе благословив!" –
І про народження Месії
Посланець Божий сповістив!
Тож бажаю, щоб в любові
Й злагоді ви жили,
Віру в серці берегли,
І добро творили.
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей –
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
***
Бажаю в Благовіщення любові,
Щоб мрії легко збулися твої,
У молитвах частіше Бога згадуй –
І він тебе почує, так і знай.
Нехай прославлять добрі справи,
І з вуст злітають теплі слова,
Нехай плани виконуються твої,
Надії і везіння, любові!
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
Благу звістку Гавриїл
Приніс до Марії,
Богородицею їй бути, –
Матір'ю Месії.
Тож вітаю я тебе
З святом цим чудовим
Хай душа твоя цвіте
А життя буде вагомим!
***
Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай пропаде всюди зло.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.
***
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!
Привітання з Благовіщенням у прозі
Вітаю з великим християнським святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитна!
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.
***
Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!
***
Вітаю вас зі святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодіянь, доброти душевної, здоров’я вам і вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому.
***
У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати та побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі та доброзичливі!
***
Вітаю тебе з Благовіщенням і хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості й передбачення приємних подій!
***
З Великим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб для кожної душі основами з’явилися: відданість Богові, чистота, непорочність. Любові, здоров’я, розуміння, благих вістей, добрих справ, миру в серці, терпимості до навколишніх, сили духу.
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці й щиро бажаю завжди сподіватися на щось світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами та відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю давати відсіч сумним думкам і недобрим помислам, впевнено прагнути до чогось світлого і доброго, жити з щирою надією і міцною вірою, радіти всьому, що Бог послав, і дякувати його за добро і щастя.
***
З прекрасним святом — Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з розкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Я бажаю вам добра та світлих помислів, несказанного щастя і неземної енергії, тепла для вашого сердечка і повну чашу благ для сімейного вогнища.
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З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай в житті буде все прекрасно, хай збуваються мрії та втілюються в життя ідеї. Нехай добро, радість і щастя постійно супроводжують Вас.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю святої віри, миру в домі, Божого благословення! Нехай збереже вас Богородиця під своїм дахом і щогодини буде наповнений добрими вістями!
Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки добрі вісті!
***
Вітаю з Благовіщенням і бажаю благодаті в житті, на душі та в серці. Нехай кожен день голубка стукає у твоє вікно і віщує тільки добрі вісті, нехай у твоїй родині панує лад, за віконцем буде світ, а всередині тебе живе щаслива надія і любов.
***
В цей день на Землю опустилася блага вість, яка подарувала всьому світу надію і радість. Вітаю з Благовіщенням і від душі бажаю всього доброго і світлого в житті, а найголовніше — здоров’я, миру, щастя, відради та кохання. І нехай кожен день приносить для тебе тільки гарні новини.
***
Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Нехай Бог живе у твоїй душі й віра в Його допомогу. Бажаю сподіватися тільки на краще, і нехай трапляється тільки хороше, нехай все, що було погане, ніколи не повториться, нехай у твоєму серці горить вогонь любові, нехай поруч ходить вірна удача.
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У світле свято Благовіщення хочемо побажати Вам світла в душі, любові й добробуту Вашим родинам, добрих новин і радісних подій, нехай Господь завжди буде Вам вірним захистом і опорою.
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Вітаємо Вас і всіх тих, хто дорогий Вашому серцю зі святим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай у Ваш дім приходять тільки бажані добрі вісті, нехай якомога швидше повертаються під рідну стріху улюблені люди, нехай міцніє і процвітає Ваша сім’я. Здоров’я, любові, стабільності та гармонії.
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Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!
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Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать!
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З Благовіщенням вас! Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки благі вести!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Зі святом доброї надії та світлої віри! Бажаю, щоб в житті були тільки благі звістки, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов!
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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя – прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.
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Як дзвін святкових дзвонів, нехай віра та благодать увійде у ваші серця. Нехай любов і радість пурхають над вами, як голуби над церковними куполами. Несіть добро та отримуйте у відповідь подяку. Допомагайте нужденним, і все вам повернеться, як бумеранг. Зі святом Благовіщення, християни! Добробуту і здоров'я у ваші домівки!
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З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість.
Благовіщення 2023 — привітання у листівках
Відеопривітання з Благовіщенням
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