З Благовіщенням 2023 — привітання у віршах, прозі та листівках

Побажайте в світлий день Благовіщення своїм близьким радості та миру

У цю суботу, 25 березня, християни відзначають за григоріанським та новоюліанським календарем Благовіщення Пресвятої Богородиці (дата за юліанським — 7 квітня). Це велике свято передує Великодню і є одним з найголовніших у церковному календарі. Віряни 25 березня вітають друзів і близьких, бажаючи здоров’я, радості й миру, а також гарних новин.

Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та листівках.

Благовіщення 2023 — привітання у віршах українською мовою

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

***

Нехай Благовіщення прийде

І здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

***

Був день як день, зовсім звичайний:

Навколо була суєта,

І враз Архангел незвичайний

В Марії хату заліта.

"Радуйся, свята Маріє!

Господь Тебе благословив!" –

І про народження Месії

Посланець Божий сповістив!

Тож бажаю, щоб в любові

Й злагоді ви жили,

Віру в серці берегли,

І добро творили.

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Бажаю в Благовіщення любові,

Щоб мрії легко збулися твої,

У молитвах частіше Бога згадуй –

І він тебе почує, так і знай.

Нехай прославлять добрі справи,

І з вуст злітають теплі слова,

Нехай плани виконуються твої,

Надії і везіння, любові!

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Благу звістку Гавриїл

Приніс до Марії,

Богородицею їй бути, –

Матір'ю Месії.

Тож вітаю я тебе

З святом цим чудовим

Хай душа твоя цвіте

А життя буде вагомим!

***

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай пропаде всюди зло.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

Привітання з Благовіщенням у прозі

Вітаю з великим християнським святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Хай дім повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, добрих звісток, добра і любові. Нехай ваша віра буде непохитна!

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов.

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Сьогодні в це святе, світле свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, я хочу побажати всім міцної віри, тепла в домі, душевного спокою і благочестивих думок! Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною!

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Вітаю вас зі святом — Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодіянь, доброти душевної, здоров’я вам і вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому.

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У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці від всього серця хочу вас привітати та побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі та доброзичливі!

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Вітаю тебе з Благовіщенням і хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості й передбачення приємних подій!

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З Великим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб для кожної душі основами з’явилися: відданість Богові, чистота, непорочність. Любові, здоров’я, розуміння, благих вістей, добрих справ, миру в серці, терпимості до навколишніх, сили духу.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці й щиро бажаю завжди сподіватися на щось світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами та відкривати двері в новий день з великим натхненням і почуттям радості.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та всім серцем бажаю давати відсіч сумним думкам і недобрим помислам, впевнено прагнути до чогось світлого і доброго, жити з щирою надією і міцною вірою, радіти всьому, що Бог послав, і дякувати його за добро і щастя.

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З прекрасним святом — Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя — прекрасне, і треба жити з розкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Я бажаю вам добра та світлих помислів, несказанного щастя і неземної енергії, тепла для вашого сердечка і повну чашу благ для сімейного вогнища.

***

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай в житті буде все прекрасно, хай збуваються мрії та втілюються в життя ідеї. Нехай добро, радість і щастя постійно супроводжують Вас.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю святої віри, миру в домі, Божого благословення! Нехай збереже вас Богородиця під своїм дахом і щогодини буде наповнений добрими вістями!

Вітаю з Великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать. Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки добрі вісті!

***

Вітаю з Благовіщенням і бажаю благодаті в житті, на душі та в серці. Нехай кожен день голубка стукає у твоє вікно і віщує тільки добрі вісті, нехай у твоїй родині панує лад, за віконцем буде світ, а всередині тебе живе щаслива надія і любов.

***

В цей день на Землю опустилася блага вість, яка подарувала всьому світу надію і радість. Вітаю з Благовіщенням і від душі бажаю всього доброго і світлого в житті, а найголовніше — здоров’я, миру, щастя, відради та кохання. І нехай кожен день приносить для тебе тільки гарні новини.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Нехай Бог живе у твоїй душі й віра в Його допомогу. Бажаю сподіватися тільки на краще, і нехай трапляється тільки хороше, нехай все, що було погане, ніколи не повториться, нехай у твоєму серці горить вогонь любові, нехай поруч ходить вірна удача.

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У світле свято Благовіщення хочемо побажати Вам світла в душі, любові й добробуту Вашим родинам, добрих новин і радісних подій, нехай Господь завжди буде Вам вірним захистом і опорою.

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Вітаємо Вас і всіх тих, хто дорогий Вашому серцю зі святим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай у Ваш дім приходять тільки бажані добрі вісті, нехай якомога швидше повертаються під рідну стріху улюблені люди, нехай міцніє і процвітає Ваша сім’я. Здоров’я, любові, стабільності та гармонії.

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Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!

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Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать!

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З Благовіщенням вас! Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки благі вести!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Зі святом доброї надії та світлої віри! Бажаю, щоб в житті були тільки благі звістки, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов!

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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай буде удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові, любов, почуття до близьких. Сумніви геть, адже життя – прекрасне, і треба жити з відкритою душею. Творити добро, молитися, бути щирим, і слідувати своїм мріям.

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Як дзвін святкових дзвонів, нехай віра та благодать увійде у ваші серця. Нехай любов і радість пурхають над вами, як голуби над церковними куполами. Несіть добро та отримуйте у відповідь подяку. Допомагайте нужденним, і все вам повернеться, як бумеранг. Зі святом Благовіщення, християни! Добробуту і здоров'я у ваші домівки!

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З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість.

Благовіщення 2023 — привітання у листівках

Відеопривітання з Благовіщенням

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