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Благовещение 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

25 марта 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Благовещением 2023 — поздравления в стихах, прозе и открытках
Пожелайте в светлый день Благовещения своим близким радости и мира
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту субботу, 25 марта, христиане отмечают по григорианскому и новоюлианскому календарю Благовещение Пресвятой Богородицы (дата по юлианскому - 7 апреля). Этот праздник предшествует Пасхе и является одним из самых главных в церковном календаре. Верующие 25 марта поздравляют друзей и близких, желая здоровья, радости и мира, а также хороших новостей.

Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и открытках.

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Благовещение 2023 — поздравление в стихах на украинском языке

Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Пусть повезет и вам!
По поступкам и делам.
Пусть за все Господь воздаст,
И удачи море даст,
Пусть любовь и счастье будет,
Чтобы радовались люди.

***

Пусть Благовещение придет
И здоровье принесет,
Да благословит Господь,
И за все вознаградит.

***

Был день как день, совсем обычный:
Вокруг была суета,
И вдруг Архангел необыкновенный
У Марии дом залит.
"Радуйся, святая Мария!
Господь благословил Тебя!
И о рождении Мессии
Посланник Божий возвестил!
Поэтому желаю, чтобы в любви
И согласны вы жили,
Веру в сердце берегли,
И добро творили.

***

Праздник Благовещения пришел к нам,
Вас поздравляю, друзья, в весеннее время!
Благая весть пришла в этот знаменательный день,
А за ним последует Пасха.
Известил Архангел, что она "жена",
Богом избрана Мария Пресвятая,
И она услышала из священных уст,
Что родит сына и назовет Иисус.
Добрая весть и радость для всех людей –
Освобождение от смерти в этот знаменательный день!
Да здравствует в сердце радость и добро,
Вера в Бога прорастает, как святое зерно!

***

Радостных известий,
Мира и добра
В праздник чудесный
Желаю вам я.
Крепкого здоровья,
Солнца и весны,
Любви, надежды,
Веры и красоты.

***

С Благовещением поздравляю.
Мира вам в душе желаю,
А ведь в этот день Гавриил
Марии Деви возвестил,
Что будет сын ее от Бога,
И такая ее теперь дорогая.

***

Желаю в Благовещении любви,
Чтобы мечты легко сбылись твои,
В молитвах чаще Бога вспоминай
И он тебя услышит, так и знай.
Пусть прославят добрые дела,
И с уст слетают теплые слова,
Пусть планы выполняются твои,
Надежды и везения, любви!

***

Пусть Благовещение-праздник,
Наполните наши сердца
Любовью к ближнему своему,
Искренней верой в творца!
Мира в наши дома,
Покоя в душе человеческой,
Здоровье крепкого –
Как у лещины-орешки,
Чтобы затеи сбылись все!

Благовещение 2023 — поздравления в стихах на украинском языке

Благое известие Гавриил
Принес Марии,
Богородицей ей быть, —
Матерью Мессии.
Приветствую я тебя
С праздником этим замечательным
Пусть душа твоя цветет
А жизнь будет весомой!

***

Вокруг только слышен звон,
Всех поздравляет с праздником он.
Благовещение пришло —
Пусть пропадет повсюду зло.

***

Пусть Благовещение придет
И вам здоровье принесет,
Да благословит Господь,
И за все вознаградит.

***

С Благовещением поздравляю
И такое тебе желаю:
Чаще Господу молись,
Чтобы мечты все сбылись!
С надеждой ты день встречай —
И будет лучше, это ты хорошо знай!

Поздравления с Благовещением в прозе

Поздравляю с великим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни доставляет душевное удовольствие, покой, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чисты будут помыслы и действия. Счастья вам, добрых известий, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебима!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

***

Сегодня в этот святой, светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, я хочу пожелать всем крепкой веры, тепла в доме, душевного покоя и благочестивых мыслей! Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной!

***

Поздравляю вас с праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворение, спокойствие и мир вашему дому.

***

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы от всего сердца хочу вас поздравить и пожелать крепкого здоровья, душевного спокойствия и равновесия, нравственной стабильности, взаимной любви, счастья и изобилия. Будьте добры, искренни и доброжелательны!

***

Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не унывать, не беспокоиться по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими известиями. Пусть настроение будет отличное, а душа поет от радости и предсказания приятных событий!

***

С Великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы для каждой души основами явились преданность Богу, чистота, непорочность. Любви, здоровья, понимания, благих известий, добрых дел, мира в сердце, терпимости к окружающим, силе духа.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать двери в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю давать отпор печальным мыслям и недобрым помыслам, уверенно стремиться к чему-то светлому и доброму, жить с искренней надеждой и крепкой верой, радоваться всему, что Бог послал, и благодарить его за добро и счастье.

***

С прекрасным праздником — Благовещение! Да будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувство к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь прекрасна, и надо жить с раскрытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Я желаю вам добра и светлых помыслов, несказанного счастья и неземной энергии, тепла для вашего сердечка и полной чаши благ для семейного очага.

***

С Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть в жизни будет все прекрасно, пусть сбываются мечты и претворяются в жизнь идеи. Пусть добро, радость и счастье постоянно сопровождают вас.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю святой веры, мира в доме, Божьего благословения! Да сохранит вас Богородица под своей крышей и каждый час будет наполнен добрыми известиями!

Поздравления с Благовещением в прозе

Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и благодать Божия. Пусть материальные и духовные блага будут в достатке, а в дверь стучат только добрые вести!

***

Поздравляю с Благовещением и желаю благодати в жизни, душе и сердце. Пусть каждый день голубка стучится в твое окно и предвещает только добрые вести, пусть в твоей семье царит порядок, за окошком будет мир, а внутри тебя живет счастливая надежда и любовь.

***

В этот день на Землю опустилась благая весть, подарившая всему миру надежду и радость. Поздравляю с Благовещением и от души желаю всего доброго и светлого в жизни, а самое главное — здоровья, мира, счастья, отрады и любви. И пусть каждый день приносит тебе только хорошие новости.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы. Да живет Бог в твоей душе и вера в Его помощь. Желаю надеяться только на лучшее, и пусть бывает только хорошее, пусть все, что было плохо, никогда не повторится, пусть в твоем сердце горит огонь любви, пусть рядом ходит верная удача.

***

В светлый праздник Благовещения хотим пожелать Вам света в душе, любви и благополучии Вашим семьям, добрых новостей и радостных событий, пусть Господь всегда будет Вам верной защитой и опорой.

***

Поздравляем Вас и всех тех, кто дорог Вашему сердцу со святым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в Ваш дом приходят только желанные добрые вести, пусть как можно скорее возвращаются под родную крышу любимые люди, пусть крепнет и преуспевает Ваша семья. Здоровье, любовь, стабильность и гармония.

***

Радостных известий, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного покоя!

***

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать!

***

С Благовещением вас! Пусть материальные и духовные блага будут в достатке, а в дверь стучат только благие вести!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! С праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие известия, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь!

***

С прекрасным праздником — Благовещение! Да будет удача, гармония, спокойствие в душе, мудрость в голове, любовь, чувство к близким. Сомнения прочь, ведь жизнь прекрасна, и надо жить с открытой душой. Творить добро, молиться, быть искренним, и следовать своим мечтам.

***

Как колокол праздничных колоколов, пусть вера и благодать войдет в ваши сердца. Пусть любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, христиане! Благополучия и здоровья в ваши дома!

***

С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть в этот светлый праздник наши души наполняются только лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.

Благовещение 2023 — поздравления в открытках

Поздравления с Благовещением

Поздравление с Благовещением 2023

Открытки с Благовещением 2023

Благовещение 2023: картинки, поздравления

Поздравления с Благовещением: простые и красивые пожелания

Приветствие на Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы – приветствие

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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

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