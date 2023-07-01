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Ченці УПЦ (МП) повинні звільнити приміщення Лаври до 4 липня, — Мінкультури

1 липня 2023 17:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ченці УПЦ (МП) повинні звільнити приміщення Лаври до 4 липня, — Мінкультури
Ченці в Лаврі. Фото: Києво-Печерська лавра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Міністерстві культури та інформаційної політики України вирішили обмежити доступ ченців УПЦ (МП) до приміщень Лаври. Також планують запечатати ті корпуси, де немає монахів.

Про це заявила голова спецкомісії Марʼяна Томин, передає Суспільне.

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Обмеження для ченців

Нову комісію, яку створили за наказом заповідника "Києво-Печерська Лавра", почне працювати 4 липня, аби опечатати деякі корпуси. 

"У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані", — додали у повідомленні.

Своєю чергою адвокат Києво-Печерської лаври показав документ, в якому вказується, що комісія вже закінчила свою роботу. 

Скриншот допису

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"5 червня спецкомісія склала Акт приймання-передачі державного майна, який Монастир отримав для підпису, але не повернув Заповіднику. Зазначається, що представники Монастиря й надалі використовують частину корпусів Лаври", — кажуть у "Суспільному".

Яка ситуація з намісником Києво-Печерської Лаври

У Солом’янському районному суді 30 червня відбулося судове засідання у справі митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура вимагала продовжити йому цілодобовий домашній арешт.

Результати перевірки у Лаврі

За останні три місяці комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.

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