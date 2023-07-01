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Монахи УПЦ (МП) должны освободить помещение Лавры до 4 июля, — Минкультуры

1 июля 2023 17:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Монахи УПЦ (МП) должны освободить помещение Лавры до 4 июля, — Минкультуры
Монахи в Лавре. Фото: Киево-Печерская лавра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Министерстве культуры и информационной политики Украины решили ограничить доступ монахов УПЦ (МП) в помещения Лавры. Также планируется запечатать те корпуса, где нет монахов.

Об этом заявила глава спецкомиссии Марьяна Томин, передает Общественное.

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Ограничение для монахов

Новая комиссия, созданная по приказу заповедника "Киево-Печерская Лавра", начнет работать 4 июля, чтобы опечатать некоторые корпуса.

"В случае отказа Монастыря передать ключи от корпусов (помещений), согласно перечню, такие замки будут заменены, а корпуса (помещения) опечатаны", — добавили в сообщении.

В свою очередь адвокат Киево-Печерской лавры показал документ, в котором указывается, что комиссия уже закончила свою работу.

Скриншот сообщения

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"5 июня спецкомиссия составила Акт приема-передачи государственного имущества, который Монастырь получил для подписи, но не вернул Заповеднику. Отмечается, что представители Монастыря и дальше используют часть корпусов Лавры", — говорят в "Суспильном".

Какая ситуация с наместником Киево-Печерской Лавры

В Соломенском районном суде 30 июня состоялось судебное заседание по делу митрополита Павла (Лебедя). Прокуратура потребовала продлить ему круглосуточный домашний арест.

Результаты проверки в Лавре

За последние три месяца комиссия Минкульта проверила, провела инвентаризацию и вернула на баланс заповедника "Киево-Печерская Лавра" 74 объекта Нижней лавры. Также за этот период была возобновлена работа и доступ посетителей к Большой Лаврской колокольне.

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