рф використовує релігію як зброю і закликатиме до перемир'я, — ISW

Росія продовжує використовувати релігію як зброю. Фото: google.com

рф продовжує використовувати релігію як зброю, намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені. Крім того використовує інформаційні операції про релігію для досягнення військових цілей.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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На переконання оглядачів, росія може використати наступне православне свято Великодня 16 квітня, щоб затримати українські контрнаступи. Буде закликати до припинення вогню через повагу до православної релігії.

"путін може закликати до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу та небажання зробити необхідні кроки для переговорів. Припинення вогню з релігійних мотивів додатково підсилює подвійну російську інформаційну операцію, яка видає Україну за придушення релігійних груп і позиціонує путіна як справжнього захисника християнської віри", — йдеться в дослідженні інституту.

Також аналітики зазначають, що російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію системного релігійного переслідування в окупованій Україні.

"З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року російські військові або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні. Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перевела щонайменше 26 місць богослужіння під контрольовану Кремлем російську православну церкву Московського патріархату, убила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбувала, осквернила або навмисно знищила щонайменше 13 культових споруд в окупованій Україні", — йдеться в дослідженні.

Аналітики кажуть, що Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве представлення росії як релігійно толерантної держави з одночасним свідомим придушенням релігійних свобод в Україні.

"путін послідовно представляє росію захисником традиційних "християнських цінностей", яка також підтримує православні, іслам, іудаїзм і буддизм. Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі", — додають оглядачі.

Нагадаємо, Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.