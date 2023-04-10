рф использует религию как оружие и будет призывать к перемирию, — ISW

россия продолжает использовать религию как оружие. Фото: google.com

россия продолжает использовать религию как оружие, пытается дискредитировать Украину на международной арене. Кроме того, использует информационные операции о религии для достижения военных целей.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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По мнению обозревателей, россия может использовать следующий православный праздник Пасхи 16 апреля, чтобы задержать украинские контрнаступление. Будет призывать к прекращению огня из-за уважения православной религии.

"путин может призвать к прекращению огня, чтобы представить Украину как неуступчивую и нежелание предпринять необходимые шаги для переговоров. Прекращение огня по религиозным мотивам дополнительно усиливает двойную российскую информационную операцию, которая выдает Украину за подавление религиозных групп и позиционирует путина как настоящего защитника христианской веры", — говорится в исследовании института.

Также аналитики отмечают, что российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию системного религиозного преследования в оккупированной Украине.

"С момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года российские военные или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине. российские власти закрыли, национализировали или принудительно перевели по меньшей мере 26 мест богослужения под контролем по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также ограбила, осквернила или намеренно уничтожила по меньшей мере 13 культовых сооружений в оккупированной Украине" , — говорится в исследовании.

Аналитики говорят, что Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное представление россии как религиозно толерантного государства с сознательным подавлением религиозных свобод в Украине.

"путин последовательно представляет Россию защитником традиционных "христианских ценностей", которая также поддерживает православные, ислам, иудаизм и буддизм. Кремль использует эту информационную операцию, чтобы обвинить Украину в религиозной нетерпимости к Московскому патриархату и получить приверженность религиозных общин во всем мире", — пишут обозреватели.

Напомним, Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.