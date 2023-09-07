"Я з українським народом": Папа Римський пояснив єпископам УГКЦ свої вислови щодо Росії

Папа Римський Франциск та голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук. Фото: УГКЦ

Папа Римський Франциск на зустрічі з українськими єпископами знову пояснив свої слова щодо Росію. Він запевнив, що його молитви завжди з українським народом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Папа Римський на боці українців

Єпископи Синоду Української Греко-Католицької Церкви під час аудієнції у Ватикані повідомили Папі Франциску, що деякі його заяви щодо Росії були болючими і важкими для українського народу, який зараз стікає кров'ю в боротьбі за свою гідність і незалежність. Єпископи зазначили, що Москва використала ці слова для виправдання своєї злочинної ідеології.

Папа Франциск запевнив, що мав на увазі лише культурну спадщину Росії і ніяким чином не виправдовує її злочинних дій.

"Той факт, що ви сумнівалися, з ким був Папа, був особливо болючим для українського народу. Хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та моїй постійній близькості в молитві. Я з українським народом", — запевнив Понтифік.

Вислів Папи про Росію

Раніше стало відомо, що Папа Римський Франциск нагадав росіянам, що вони є "спадкоємцями великої країни", й закликав ніколи про це не забувати. Свою промову він сказав під час Всеросійської зустрічі католицької молоді, що відбулася в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Ми повідомляли, що польський суспільно-політичний тижневик Wprost зобразив Папу Римського в папамобілі верхи на російському танку. Це зображення красномовно свідчить про нещодавні заяви понтифіка на користь РФ.

Також ми повідомляли, що на думку радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка, Папа Римський став одним із інструментів російської пропаганди. Він "заохочує людиноненависницьку ідеологію Путіна".