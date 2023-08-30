"Заохочує ідеологію Путіна": Подоляк прокоментував слова Папи Римського

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Бабель

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, Папа Римський став одним із інструментів російської пропаганди. Він "заохочує людиноненависницьку ідеологію Путіна".

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

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"Франциск заохочує людиноненависницьку ідеологію Путіна, його схильність до геноциду. Доводиться питати, що таке католицька церква, що таке християнство. Схоже, Папа знову став інструментом російської пропаганди. Саме спираючись на тріаду Петра-Катерини-Сталіна, російська армія приходить вбивати українців. Папа підносить їх, а Путін використовує їх, щоб знищити нашу ідентичність", — пояснив Подоляк.

Що сталося

25 серпня Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю висловив захоплення "великою Росією" та закликав росіян не зрікатися своєї спадщини. Такі імперські вислови викликали шквал критики.

Своєю чергою у Кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска із прославленням російських царів.

Нагадаємо, раніше на звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав.