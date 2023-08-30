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"Поощряет идеологию Путина": Подоляк прокомментировал слова Папы Римского

30 августа 2023 12:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Поощряет идеологию Путина": Подоляк прокомментировал слова Папы Римского
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Бабель
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Папа Римский стал одним из инструментов российской пропаганды. Он "поощряет человеконенавистническую идеологию Путина".

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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Поддержка действий Путина

"Франциск поощряет человеконенавистническую идеологию Путина, его склонность к геноциду. Приходится спрашивать, что такое католическая церковь, что такое христианство. Похоже, Папа снова стал инструментом российской пропаганды. Именно опираясь на триаду Петра-Екатерины-Сталина, российская армия приходит убивать украинцев. Папа возвышает их, а Путин использует их, чтобы уничтожить нашу идентичность", — объяснил Подоляк.

Что произошло

25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с русской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.

В свою очередь в Кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска с прославлением русских царей.

Напомним, ранее на обращение Папы Франциска отреагировали спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.

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