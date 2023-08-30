"Поощряет идеологию Путина": Подоляк прокомментировал слова Папы Римского
По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Папа Римский стал одним из инструментов российской пропаганды. Он "поощряет человеконенавистническую идеологию Путина".
Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Поддержка действий Путина
"Франциск поощряет человеконенавистническую идеологию Путина, его склонность к геноциду. Приходится спрашивать, что такое католическая церковь, что такое христианство. Похоже, Папа снова стал инструментом российской пропаганды. Именно опираясь на триаду Петра-Екатерины-Сталина, российская армия приходит убивать украинцев. Папа возвышает их, а Путин использует их, чтобы уничтожить нашу идентичность", — объяснил Подоляк.
Что произошло
25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с русской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.
В свою очередь в Кремле назвали "очень утешительным" заявление Папы Римского Франциска с прославлением русских царей.
Напомним, ранее на обращение Папы Франциска отреагировали спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.