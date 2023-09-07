Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow "Я с украинским народом": Папа Римский объяснил епископам УГКЦ свои высказывания о России arrow

"Я с украинским народом": Папа Римский объяснил епископам УГКЦ свои высказывания о России

7 сентября 2023 17:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
"Я с украинским народом": Папа Римский объяснил епископам УГКЦ свои высказывания о России
Папа Римский Франциск и глава УГКЦ митрополит Святослав Шевчук. Фото: УГКЦ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Папа Римский Франциск на встрече с украинскими епископами снова объяснил свои слова о России. Он заверил, что его молитвы всегда с украинским народом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Папа Римский на стороне украинцев

Епископы Синода Украинской Греко-Католической Церкви во время аудиенции в Ватикане сообщили Папе Франциску, что некоторые его заявления по России были болезненными и тяжелыми для украинского народа, который сейчас истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость. Епископы отметили, что Москва использовала эти слова для оправдания своей преступной идеологии.

Папа Франциск заверил, что имел в виду лишь культурное наследие России и никак не оправдывает его преступных действий.

"Тот факт, что вы сомневались, с кем был Папа, был особенно болезненным для украинского народа. Хочу заверить вас в моей солидарности с вами и моей постоянной близости в молитве. Я с украинским народом", — заверил Понтифик.

Высказывание Папы о России

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они "наследники великой страны", и призвал никогда об этом не забывать. Свою речь он сказал во время Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа.

Мы сообщали, что польский общественно-политический еженедельник Wprost изобразил Папу Римского в папамобиле верхом на российском танке. Это изображение красноречиво свидетельствует о недавних заявлениях понтифика в пользу РФ.

Также мы сообщали, что, по мнению советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, Папа Римский стал одним из инструментов российской пропаганды. Он "поощряет человеконенавистническую идеологию Путина".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз