"Я с украинским народом": Папа Римский объяснил епископам УГКЦ свои высказывания о России

Папа Римский Франциск и глава УГКЦ митрополит Святослав Шевчук. Фото: УГКЦ

Папа Римский Франциск на встрече с украинскими епископами снова объяснил свои слова о России. Он заверил, что его молитвы всегда с украинским народом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Папа Римский на стороне украинцев

Епископы Синода Украинской Греко-Католической Церкви во время аудиенции в Ватикане сообщили Папе Франциску, что некоторые его заявления по России были болезненными и тяжелыми для украинского народа, который сейчас истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость. Епископы отметили, что Москва использовала эти слова для оправдания своей преступной идеологии.

Папа Франциск заверил, что имел в виду лишь культурное наследие России и никак не оправдывает его преступных действий.

"Тот факт, что вы сомневались, с кем был Папа, был особенно болезненным для украинского народа. Хочу заверить вас в моей солидарности с вами и моей постоянной близости в молитве. Я с украинским народом", — заверил Понтифик.

Высказывание Папы о России

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск напомнил россиянам, что они "наследники великой страны", и призвал никогда об этом не забывать. Свою речь он сказал во время Всероссийской встречи католической молодежи, состоявшейся в Санкт-Петербурге 25 августа.

Мы сообщали, что польский общественно-политический еженедельник Wprost изобразил Папу Римского в папамобиле верхом на российском танке. Это изображение красноречиво свидетельствует о недавних заявлениях понтифика в пользу РФ.

Также мы сообщали, что, по мнению советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, Папа Римский стал одним из инструментов российской пропаганды. Он "поощряет человеконенавистническую идеологию Путина".