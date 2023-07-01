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Яке сьогодні свято 1 липня: історія дня, що не можна робити та які є прикмети

1 липня 2023 07:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято 1 липня – як з'явився цей день, його заборони, народні прикмети та традиції
Мученики Феодул, Іпатій та Леонтій. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перше липня — це день, коли віряни в церкві вшановують пам’ять святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Ми розповідаємо про те, що відомо про цей день, ким були ці люди, які головні заборони цього свята, у що вірили предки в давні часи та які є традиції.

Новини.LIVE розповідає все про День вшановування пам’яті святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула.

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Яке свято першого липня?

Історія цього дня

Феодул, Іпатій та Леонтій жили в першому столітті нашої ери та служили в армії Риму. Святого Леонтія за його гарну службу навіть посадили в крісло керівника імператорського війська в місті Триполі. Тоді там начальником був Веспасіян, який погано ставився до людей з християнською вірою.

Для того, щоб затримати Леонтія, туди поїхав сенатор Адріан разом з Іпатієм, який в дорозі серйозно захворів. В тій же дорозі Іпатій побачив цікавий сон з янголом, який наказав йому молитися Богові. Коли він прокинувся, він помолився тричі та одужав. Тоді він з Феодулом повірив у Христа та вони разом пішли шукати Леонтія.

Мученики Феодул, Ипатий и Леонтий
Мученики Феодул, Іпатій та Леонтій. Фото ілюстративне: УНІАН

Коли вони дійшли до міста, на їхньому шляху зустрівся незнайомець, який покликав їх до себе на ніч. Пізніше виявилося, що цим незнайомцем був Леонтій. До міста також дійшов й загін із сенатором Адріаном, а коли він дізнався про християнську віру Іпатія та Феодула, він наказав їм відректися.

Втім, вони відмовилися, тому їх з Леонтієм почали серйозно катувати, після чого вбили.

Головні заборони

В цей день не можна витрачати великі гроші, сваритися, сперечатися та лаятися, а також дозволяти собі бути ледарем.

Лень
Ледача жінка в ліжку, яка не хоче нічого робити. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

Предки в давні часи вірили, що відсутність роси вранці означає дощ, а сильна спека в цей же час вказує на ясний день. Якщо на вулиці багато опадів, зима буде сніжною, а якщо вранці з’явився туман, після полудня буде дуже спекотно.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомо про народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці.

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