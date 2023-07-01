Какой праздник 1 июля – как появился этот день, его запреты, народные приметы и традиции

Какой сегодня праздник 1 июля: история дня, что нельзя делать и какие есть приметы
Первое июля — это день, когда верующие в церкви чтят память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Мы рассказываем о том, что известно об этом дне, кем были эти люди, какие главные запреты этого праздника, во что верили предки в давние времена и какие есть традиции.
Новини.LIVE рассказывает все о Дне чествования памяти святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Какой праздник первого июля?
История этого дня
Феодул, Ипатий и Леонтий жили в первом веке нашей эпохи и служили в армии Рима. Святого Леонтия за его хорошую службу даже посадили в кресло руководителя императорского войска в городе Триполи. Тогда там начальником был Веспасиан, плохо относившийся к людям с христианской верой.
Для того, чтобы задержать Леонтия, туда поехал сенатор Адриан вместе с Ипатием, который в пути серьезно заболел. В той же дороге Ипатий увидел интересный сон с ангелом, который повелел ему молиться Богу. Когда он проснулся, он помолился трижды и выздоровел. Тогда он с Феодулом поверил во Христа, и они вместе пошли искать Леонтия.
Когда они дошли до города, на их пути встретился незнакомец, позвавший их к себе на ночь. Позже оказалось, что этим незнакомцем был Леонтий. До города дошел и отряд с сенатором Адрианом, а когда он узнал о христианской вере Ипатия и Феодула, он приказал им отречься.
Впрочем, они отказали, поэтому их с Леонтием начали серьезно пытать, после чего убили.
Главные запреты
В этот день нельзя тратить большие деньги, ссориться, спорить и ругаться, а также позволять себе быть бездельником.
Народные приметы и традиции
Предки в древности верили, что отсутствие росы утром означает дождь, а сильная жара в это же время указывает на ясный день. Если на улице много осадков, зима будет снежной, а если утром появился туман, после полудня будет очень жарко.
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