Яке свято відзначається 11 липня – його історія, прикмети та заборони

Зображення святого Кира та Івана. Фото ілюстративне: Pinterest

У церковному календарі є багато різних свят, а 11 липня віряни вшановують перенесення мощей Кира і Івана. Варто знати, як з’явився цей день, які речі категорично забороняється робити в це свято та у що в давні часи вірили предки, стежачи за погодними умовами за вікном.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування перенесення мощей Кира і Івана.

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Кир проживав на території Олександрії у третьому столітті, коли у кріслі імператора сидів Діоклетіан. Цей імператор активно боровся із людьми, які мали християнську віру. Кир працював лікарем, але з пацієнтів він грошей не брав.

Коли він відчув покликання, він відправився до монастиря в Арабії, а згодом Бог подарував йому здатність лікувати немічних молитвою. Пізніше до нього приєднався колишній вояка Іван, який теж став християнином.

Зображення святого Кира і Івана. Фото ілюстративне: УНІАН

Коли вони дізналися, що в Канопі до в’язниці кинули християнку Анастасію з трьома доньками, вони хотіли її підтримати, але їх теж арештували та довго катували. Пізніше жінку та її доньок обезголовили, а чоловіків убили мечем.

Їхні тіла поклали в церкві святого Марка, але через 100 років Олександрійський патріарх Кирило переніс деякі мощі до міста Менуту в Єгипті, де потім на їхню честь побудували церкву.

Головні заборони 11 липня

У цей день не варто засинати надто рано та виливати питну воду. Також 11 липня категорично не можна одружуватися, інакше так є шанс того, що найближчим часом людина знову стоятиме під вінцем.

Одруження жінки та чоловіка, яке не варто робити 11 липня. Фото: Freepik

Народні прикмети 11 липня

Наші предки в давні часи вірили, що відсутність вітру, але шум лісу вказує на дощ, а прибування води в річках та колодязях означає погану погоду. Якщо зозуля перестала вже кувати, слід чекати на ранню зиму, а якщо рано почався листопад, дерева у вересні можуть бути вже голими.

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