Какой праздник отмечается 11 июля – его история, приметы и запреты

Изображение святого Кира и Иоанна. Фото иллюстративное: Pinterest

В церковном календаре есть много разных праздников, а 11 июля верующие чтят перенесение мощей Кира и Иоанна. Стоит знать, как появился этот день, какие вещи категорически запрещается делать в этот праздник и во что в старину верили предки, следя за погодными условиями за окном.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования переноса мощей Кира и Иоанна.

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11 июля — что это за церковный праздник?

Кир проживал на территории Александрии в третьем веке, когда в кресле императора сидел Диоклетиан. Этот император активно боролся с людьми, имевшими христианскую веру. Кир работал врачом, но у пациентов он денег не брал.

Когда он почувствовал призвание, он отправился в монастырь в Аравии, а впоследствии Бог подарил ему способность лечить немощных молитвой. Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, тоже ставший христианином.

Изображение святого Кира и Иоанна. Фото иллюстративное: УНИАН

Когда они узнали, что в Канопе в тюрьму бросили христианку Анастасию с тремя дочерьми, они хотели ее поддержать, но их тоже арестовали и долго пытали. Позже женщину и ее дочерей обезглавили, а мужчин убили мечом.

Их тела положили в церкви святого Марка, но через 100 лет Александрийский патриарх Кирилл перенес некоторые мощи в город Менуту в Египте, где потом в их честь построили церковь.

Главные запреты 11 июля

В этот день не следует засыпать слишком рано и выливать питьевую воду. Также 11 июля категорически нельзя жениться, иначе так есть шанс того, что в ближайшее время человек снова будет стоять под венцом.

Женитьба женщины и мужчины, которую не стоит делать 11 июля. Фото: Freepik

Народные приметы 11 июля

Наши предки в древности верили, что отсутствие ветра, но шум леса указывает на дождь, а прибывание воды в реках и колодцах означает плохую погоду. Если кукушка перестала уже куковать, следует ждать раннюю зиму, а если рано начался листопад, деревья в сентябре могут быть уже голыми.

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