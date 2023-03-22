День Сорока Святих 2023 — традиції, прикмети та заборони

Пам'ять 40 мучеників належить до найшанованіших свят

Одне з важливих церковних свят, яке щороку відзначається 22 березня, — День пам'яті сорока севастійских мучеників або Сорок святих. У цей день церква вшановує пам'ять сорока солдатів, які померли за віру в Христа і стали шануватися як святі.

Розповідаємо, які існують традиції цього дня, а також що можна та не можна робити у свято.

Історія свята: хто такі сорок святих

В церковному календарі 22 березня має декілька назв: День сорока мучеників, Великомучеників Севастійських, день Всіх святих або Сорок святих. В народі ж цей день називають "Жайворонки".

Це свято прославляє силу віри та відданість Богу. Його історія починається з 320 року. 40 мучеників севастійських були кращою дружиною у війську давньоримського імператора Ліцинія, який був жорстоким язичником, гонителем християнської віри та тих, хто намагався її проповідувати.

За відмову зректися християнської віри 40 воїнів римського легіону піддалися тортурам у місті Севастія (нині турецьке місто Сівас). Їх завели в Севастийское озеро, яке за ніч вкрилося кригою. Щоб посилити муки, на березі затопили лазню. Один з воїнів не витримав страждань і вийшов з озера, але на порозі лазні впав без духу.

Один із наглядачів, воїн Аглая, вражений мужністю воїнів, зі словами "я — християнин!" зайшов у озеро. Їх знову стало сорок. Всі вони померли та не зреклися Бога.

Сорок святих — традиції свята

Як правило цей день припадає на Великий піст, тому на честь торжества трохи пом'якшуються його суворі обмеження. Дозволяється їсти гарячу їжу з рослинною олією і пити вино.

Віряни у цей день ходять до церкви, ставлять свічки за здоров'я своїх рідних та моляться Богу. Доброю традицією вважається прочитати молитву біля ікони сорока святих.

В давнину господині пекли на день Сорока святих пиріжки-жайворонки з пісного дріжджового тіста, які мали форму птахів. Пташкам робили з родзинок очі, а в тісто додавали різні горішки. Такою здобою обов'язково пригощають дітей і хрещеників. Також дарували сусідам. Існувало повір'я, що тоді всі свійські птиці будуть здоровими.

Цікаво, що в різних регіонах України ці пиріжки називали по-різному: буслики, сороки, лозинки, різочки тощо. Така традиція з'явилася, оскільки птахи до цього дня повертаються з теплих країв.

А ще 22 березня дівчата займалися ворожінням на майбутнє, зокрема проводили обряди на заклик весни. Щоб швидко прогнати зиму, дівчата повинні були зламати сорок дерев'яних гілочок і розірвати сорок ниток.

Дівчата проводили ворожіння й з борошняних жайворонків. Кидали булочку через плече — куди птах покаже хвостом, звідти прийде наречений. Також давали покуштувати булочок собаці — чию страву пес першим спробує, та перша вийде заміж.

Існував і символічний обряд, який називали "топтати ряст". Вважалося, хто потопче ряст навесні, той протягом всього року буде здоровим. Тому в поле виходили навіть кволі й літні люди. Водночас потрібно було примовляти: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати й за рік діждати".

Також саме цього дня наші предки починали будувати плани та мріяти про майбутнє. Було заведено запрошувати в гості близьких і родичів: чим більше їх буде, тим щасливішою буде родина.

День Сорока Святих — важливі заборони

На свято відкладаються всі хатні справи та будь-яка фізична робота. Не можна вживати продукти м’ясного та рибного походження, молочні продукти, яйця, бо свято припадає на піст.

22 березня на Сорок святих Церква забороняє:

прибирати;

займатися важкою працею;

займатися рукоділлям;

вишивати та в'язати;

щось ремонтувати;

лаятися;

гніватися;

позичати гроші;

давати в борг;

садити горох.

Що потрібно робити на Сорок святих

22 березня потрібно сходити до церкви та помолитися Богу. Якщо немає змоги відвідати храм, можна помолитися вдома. Головне робити це з чистими помислами та від усього серця.

Цього дня можна будувати плани та мріяти про світле майбутнє.

На сороки заведено запрошувати в будинок близьких людей і чим їх більше буде, тим краще.

Про що моляться перед іконою 40 Святих

Віряни моляться про:

духовну допомогу у важку годину гоніння й ув'язнення;

зміцнення сили духу, щоб гідно перенести випробування;

щоб їхні рідні та чоловіки щасливо і скоріше повернулися з війни.

Молитва до Сорока Святих

"О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постpaждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молитеся до Пресвятої Тройці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Bиблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покpoвом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь."

Які прикмети існують у свято Сорок Святих