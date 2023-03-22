День Сорока Святых 2023 — традиции, приметы и запреты

Сорок святых 22 марта: какие существуют запреты и важные традиции
Один из важных церковных праздников, ежегодно отмечаемый 22 марта, — День памяти сорока севастийских мучеников или Сорок святых. В этот день церковь чтит память сорока солдат, умерших за веру во Христа и почитаемых как святые.
Рассказываем, какие существуют традиции этого дня, а также, что можно и нельзя делать в праздник.
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История праздника: кто такие сорок святых
В церковном календаре 22 марта имеет несколько названий: День сорока мучеников, Великомучеников Севастийских, день Всех святых или Сорок святых. В народе этот день называли "Жайворонки".
Этот праздник прославляет силу веры и преданность Богу. Его история начинается с 320-го года. 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в войске древнеримского императора Лициния, который был жестоким язычником, гонителем христианской веры и пытавшихся ее проповедовать.
За отказ отречься от христианской веры 40 воинов римского легиона подверглись пыткам в городе Севастия (ныне турецкий город Сивас). Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь укрылось льдом. Чтобы усилить мучения, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал без духа.
Один из надсмотрщиков, воин Аглая, поражен мужеством воинов, со словами "я — христианин!" вошел в озеро. Их снова стало сорок. Все они умерли и не отреклись от Бога.
Сорок святых — традиции праздника
Как правило, этот день приходится на Великий пост, поэтому в честь торжества немного смягчаются его строгие ограничения. Разрешается есть горячую пищу с растительным маслом и пить вино.
Верующие в этот день ходят в церковь, ставят свечи за здоровье своих родных и молятся Богу. Доброй традицией считается прочесть молитву у иконы сорока святых.
В старину хозяйки пекли на день Сорока святых пирожки-жаворонки из постного дрожжевого теста, которые имели форму птиц. Птицам делали из изюма глаза, а в тесто добавляли разные орешки. Такой сдобой обязательно угощают детей и крестников. Также дарили соседям. Существовало поверье, что тогда все домашние птицы будут здоровы.
Интересно, что в разных регионах Украины эти пирожки называли по-разному: аисты, сороки, прутья, резочки и т.д. Такая традиция появилась, поскольку птицы по сей день возвращаются из теплых краев.
А еще 22 марта девушки занимались гаданием на будущее, в частности, проводили обряды по призыву весны. Чтобы быстро прогнать зиму, девушки должны были сломать сорок деревянных веточек и разорвать сорок ниток.
Девушки проводили гадание и из мучных жаворонков. Бросили булочку через плечо — куда птица покажет хвостом, оттуда придет жених. Также давали отведать булочек собаке — чью пищу пес первым попробует, но первая выйдет замуж.
Существовал и символический обряд, который называли "топтать ряст". Считалось, кто потопчет весной весной, тот в течение всего года будет здоровым. Поэтому в поле выходили даже хилые и пожилые люди. В то же время нужно было приговаривать: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптать и за год дождаться".
Также в этот день наши предки начинали строить планы и мечтать о будущем. Было принято приглашать в гости близких и родственников: чем больше их будет, тем счастливее будет семья.
День Сорока Святых — важные запреты
На праздник откладываются все домашние дела и физическая работа. Нельзя употреблять продукты мясного и рыбного происхождения, молочные продукты, яйца, потому что праздник приходится на пост.
22 марта на Сорок святых Церковь запрещает:
- убирать;
- заниматься тяжелым трудом;
- заниматься рукоделием;
- вышивать и вязать;
- что-то ремонтировать;
- ругаться;
- сердиться;
- одалживать деньги;
- давать в долг;
- сажать горох.
Что нужно делать на Сорок святых
22 марта нужно сходить в церковь и помолиться Богу. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома. Главное делать это с чистыми помыслами и от всего сердца.
В этот день можно строить планы и мечтать о светлом будущем.
На сороки принято приглашать в дом близких людей и чем их больше будет, тем лучше.
О чем молятся перед иконой 40 Святых
Верующие молятся о:
- духовную помощь в тяжелое время гонения и заключения;
- укрепление силы духа, чтобы достойно перенести испытание;
- чтобы их родные и мужчины счастливо и скорее вернулись с войны.
Молитва к Сорока Святым
"О, святые, славные сорок страстотерпцев Христовых, которые в городе Севастии ради Христа мужественно пострадали. Вы через огонь и воду пройдя и как друзья Христа в покой Небесного Царства войдя, искренне молитесь в Пресвятую Троицу за род христианский, особенно за тех, кто чтит святую память вашу и с верой и любовью в молитвах обращается к вам.
Благословите у Всещедрого Бога прощение грехов наших и жизнь нашего исправления, чтобы, в покаянии и нелицемерной любви друг к другу пребывая, со смелостью стали на Страшном Суде Христовом и вашими молитвами о правде Праведного Судьи стали.
О, угодники Божии, будьте нашими защитниками от всех врагов видимых и невидимых, чтобы под покровом ваших молитв мы избавлялись до конца жизни нашей от всякой беды, зла и опасности, и так прославляли великое и достойное поклонение полновластной Троице: Отца и Сына. Святого Духа ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь."
Какие приметы существуют в праздник Сорок Святых
- Какая 22 марта погода, такой будет еще сорок дней.
- Птицы уже вернулись из теплых краев и начали гнездиться на солнечной стороне – ждите урожайного, но холодного лета.
- Выпал снег — к очень холодной Пасхальной неделе.
- Осадки и мало солнца — летом не будет много ливней, а осенью будет хорошая и сухая погода.
- Скворцы летают, ждите теплым летом.
- Увидеть 22 марта перелетные птицы — хороший урожай.