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Сорок святых 22 марта: какие существуют запреты и важные традиции

22 марта 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Сорока Святых 2023 — традиции, приметы и запреты
Память 40 мучеников принадлежит к самым уважаемым праздникам
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Один из важных церковных праздников, ежегодно отмечаемый 22 марта, — День памяти сорока севастийских мучеников или Сорок святых. В этот день церковь чтит память сорока солдат, умерших за веру во Христа и почитаемых как святые.

Рассказываем, какие существуют традиции этого дня, а также, что можно и нельзя делать в праздник.

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История праздника: кто такие сорок святых

В церковном календаре 22 марта имеет несколько названий: День сорока мучеников, Великомучеников Севастийских, день Всех святых или Сорок святых. В народе этот день называли "Жайворонки".

Этот праздник прославляет силу веры и преданность Богу. Его история начинается с 320-го года. 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в войске древнеримского императора Лициния, который был жестоким язычником, гонителем христианской веры и пытавшихся ее проповедовать.

За отказ отречься от христианской веры 40 воинов римского легиона подверглись пыткам в городе Севастия (ныне турецкий город Сивас). Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь укрылось льдом. Чтобы усилить мучения, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал без духа.

Один из надсмотрщиков, воин Аглая, поражен мужеством воинов, со словами "я — христианин!" вошел в озеро. Их снова стало сорок. Все они умерли и не отреклись от Бога.

История праздника: кто такие сорок святых

Сорок святых — традиции праздника

Как правило, этот день приходится на Великий пост, поэтому в честь торжества немного смягчаются его строгие ограничения. Разрешается есть горячую пищу с растительным маслом и пить вино.

Верующие в этот день ходят в церковь, ставят свечи за здоровье своих родных и молятся Богу. Доброй традицией считается прочесть молитву у иконы сорока святых.

В старину хозяйки пекли на день Сорока святых пирожки-жаворонки из постного дрожжевого теста, которые имели форму птиц. Птицам делали из изюма глаза, а в тесто добавляли разные орешки. Такой сдобой обязательно угощают детей и крестников. Также дарили соседям. Существовало поверье, что тогда все домашние птицы будут здоровы.

Интересно, что в разных регионах Украины эти пирожки называли по-разному: аисты, сороки, прутья, резочки и т.д. Такая традиция появилась, поскольку птицы по сей день возвращаются из теплых краев.

Сорок святых — традиции праздника

А еще 22 марта девушки занимались гаданием на будущее, в частности, проводили обряды по призыву весны. Чтобы быстро прогнать зиму, девушки должны были сломать сорок деревянных веточек и разорвать сорок ниток.

Девушки проводили гадание и из мучных жаворонков. Бросили булочку через плечо — куда птица покажет хвостом, оттуда придет жених. Также давали отведать булочек собаке — чью пищу пес первым попробует, но первая выйдет замуж.

Существовал и символический обряд, который называли "топтать ряст". Считалось, кто потопчет весной весной, тот в течение всего года будет здоровым. Поэтому в поле выходили даже хилые и пожилые люди. В то же время нужно было приговаривать: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптать и за год дождаться".

Также в этот день наши предки начинали строить планы и мечтать о будущем. Было принято приглашать в гости близких и родственников: чем больше их будет, тем счастливее будет семья.

Сорок святых — традиции праздника

День Сорока Святых — важные запреты

На праздник откладываются все домашние дела и физическая работа. Нельзя употреблять продукты мясного и рыбного происхождения, молочные продукты, яйца, потому что праздник приходится на пост.

22 марта на Сорок святых Церковь запрещает:

  • убирать;
  • заниматься тяжелым трудом;
  • заниматься рукоделием;
  • вышивать и вязать;
  • что-то ремонтировать;
  • ругаться;
  • сердиться;
  • одалживать деньги;
  • давать в долг;
  • сажать горох.

День Сорока Святых - важные запреты

Что нужно делать на Сорок святых

22 марта нужно сходить в церковь и помолиться Богу. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома. Главное делать это с чистыми помыслами и от всего сердца.

В этот день можно строить планы и мечтать о светлом будущем.

На сороки принято приглашать в дом близких людей и чем их больше будет, тем лучше.

Что нужно делать на Сорок святых

О чем молятся перед иконой 40 Святых

Верующие молятся о:

  • духовную помощь в тяжелое время гонения и заключения;
  • укрепление силы духа, чтобы достойно перенести испытание;
  • чтобы их родные и мужчины счастливо и скорее вернулись с войны.

Молитва к Сорока Святым

"О, святые, славные сорок страстотерпцев Христовых, которые в городе Севастии ради Христа мужественно пострадали. Вы через огонь и воду пройдя и как друзья Христа в покой Небесного Царства войдя, искренне молитесь в Пресвятую Троицу за род христианский, особенно за тех, кто чтит святую память вашу и с верой и любовью в молитвах обращается к вам.

Благословите у Всещедрого Бога прощение грехов наших и жизнь нашего исправления, чтобы, в покаянии и нелицемерной любви друг к другу пребывая, со смелостью стали на Страшном Суде Христовом и вашими молитвами о правде Праведного Судьи стали.

О, угодники Божии, будьте нашими защитниками от всех врагов видимых и невидимых, чтобы под покровом ваших молитв мы избавлялись до конца жизни нашей от всякой беды, зла и опасности, и так прославляли великое и достойное поклонение полновластной Троице: Отца и Сына. Святого Духа ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Молитва к Сороку Святым

Какие приметы существуют в праздник Сорок Святых

  • Какая 22 марта погода, такой будет еще сорок дней.
  • Птицы уже вернулись из теплых краев и начали гнездиться на солнечной стороне – ждите урожайного, но холодного лета.
  • Выпал снег — к очень холодной Пасхальной неделе.
  • Осадки и мало солнца — летом не будет много ливней, а осенью будет хорошая и сухая погода.
  • Скворцы летают, ждите теплым летом.
  • Увидеть 22 марта перелетные птицы — хороший урожай.

Какие приметы существуют в праздник Сорок Святых

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