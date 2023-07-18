Яке свято 18 липня – що відомо про цей день, його заборони та народні прикмети

Зображення преподобного Атанасія Атонського. Фото ілюстративне: УНІАН

18 липня за церковним календарем — це день, коли віряни вшановують пам’ять преподобного Атанасія Атонського. Ми розповідаємо, що відомо про цей день в історії, які речі категорично не можна робити в це свято та які існують народні прикмети в цю дату.

Новини.LIVE розповідає про День вшанування пам’яті преподобного Атанасія Атонського.

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Яке свято відзначається 18 липня?

Як з’явився цей день?

Атанасій Атонський народився у Каппадокії, а коли його хрестили, він отримав ім’я Авраам. Коли він був юним, в нього не стало батьків, тому його виховувала християнська черниця, завдяки якій хлопчик полюбив Бога.

Коли Авраам став дорослим, він почав працювати вчителем, при цьому, продовжуючи вести аскетичний спосіб життя. Одного разу чоловік не захотів бути вчителем, а розповів ігумену Камінського монастиря, преподобному Михайлу, який тоді був у місті, про своє бажання стати ченцем.

Зображення преподобного Атанасія Атонського. Фото ілюстративне: УНІАН

Незабаром він прийняв постриг та отримав ім’я Атанасій (Афанасій). Він багато молився, а потім побудував маленьку келію в Афоні. Згодом на місці цієї келії з’явився монастир, якого назвали на честь пророка і предтечі Іоанна Хрестителя.

Що категорично не можна робити 18 липня?

У цей день предки вірили, що краще не працювати у вечірній час та не ходити вночі до незнайомих місць, оскільки вважалося, що на світ туди виходить всяка нечисть. Також 18 липня категорично не можна довго спати, а краще якомога раніше щось починати робити.

Які існують народні прикмети на 18 липня?

У цей день предки вірили, що швидке переміщення та ховання місяця за хмари вказує на щедрий урожай, а яскраве світіння молодика — на теплу осінь. Якщо на небі велика кількість зірок, слід чекати на ясну погоду, а якщо їх майже непомітно, варто очікувати негоди.

Велика кількість зірок на небі, які 18 липня вказують на ясну погоду. Фото: Freepik

Якщо місяць на небі стоїть рогами догори, зима буде холодною, якщо веселка на небі вранці — слід чекати на дощ, а якщо ввечері — за вікном буде сонячно.

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