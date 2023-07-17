Яке православне свято відзначають віряни 17 липня — традиції, заборони, молитва

Православні віряни у храмі на богослужінні. Фото: spzh.news

Сьогодні, 17 липня, православна церква вшановує святого Андрія, єпископа Критського, а також преподобну Марфу — матір Симеона Дивногорця.

Розповідаємо про традиції та заборони на церковне свято, а також ділимося молитвами, які слід прочитати для міцного здоров'я.

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Церковне свято 17 липня — що відомо про Андрія Критського

За церковними переказами відомо, що Андрій Критський народився в місті Дамаску в сім'ї християн Георгія та Григорії. До 7 років хлопчик був німим. Проте після причастя в церкві Тіла та Крові Христових заговорив. Це диво Господнє спонукало Андрія присвятити своє життя служінню Богові та почати вивчати Святе Письмо.

У віці 14 років відправився до Єрусалиму, де прийняв постриг і став ченцем обителі преподобного Сави Освяченого.

Все своє життя Андрій присвятив молитвам Богові, ще написав чимало співів на Його честь та честь Діви Марії. Святий написав багато богослужбових співів. Більше того, він став творцем нової літургійної форми — канон. Найбільш відомий з його канонів — Великий покаянний канон, який читають у Великий піст.

За доброчесне і цнотливе життя Андрія зарахували до єрусалимського кліру і призначили секретарем Патріархії, а пізніше включили в число представників Святого Граду на IV Вселенському Соборі — там він протистояв єретичним навчанням.

Після цього його відкликали з Єрусалиму до Константинополя і призначили архідияконом до храму Святої Софії, а за часів правління імператора Юстиніана II святого Андрія висвятили в архієпископи міста Гортини на острові Крит.

Андрій Критський. Фото: google.com

Православне свято 17 липня — що відомо про преподобну Марфу

Свята народилася у XVI столітті в сім'ї козацького отамана. У дорослому віці створила родину й народила сина. Проте після смерті свого чоловіка вирішила покинути світський світ і посвятити себе молитвам та служінню Богу, відрікшись від земних благ.

Марфа знайшла своє віддання у монастирі, де пройшла життєвий шлях від черниці до стариці. Багато людей зверталися до святої з проханнями про молитовну підтримку та духовну науку. Допомагала жебракам, одягала їх, годувала, померлих ховала, а тим, хто збирався пізнати Таїнство Причастя, особисто готувала одяг.

Преподобна Марфа також виховала сина Симеона, який став відомим як Симеон Дивногорець, передавши йому свою глибоку віру та любов до Бога. Це стало основою для його власного духовного розвитку. Симеон Дивногорець став відомим своїми аскетичними вправами та духовними настановами.

Марфа відзначилася своєю покаянною та самовідданою життєвою філософією. Її життя було прикладом покори та відданості волі Божій. А тому вона є видатною духовною постаттю України.

Преподобна Марфа. Фото: google.com

Що не можна робити 17 липня

Цього дня віряни дотримуються важливих заборон, щоб зло та біди не могли підступитися.

У цей день не можна:

сваритися;

лаятися;

лихословити;

поспішати та метушитися;

відмовляти у допомозі;

здійснювати великі покупки.

В давнину 17 липня намагалися не дивитися в небо. Вірили, якщо раптом побачити зірку, що падає, то незабаром хтось з членів сім'ї сильно захворіє

Що можна робити 17 липня

У це церковне свято віряни просять у святого Андрія про зцілення від німоти та прощення гріхів. Також святому моляться, щоб знайти річ, яку давно вже втратили.

На це церковне свято можна і потрібно працювати — в справах буде удача.

Наші предки в цей день готували вівсяну кашу — щоб бути здоровим, кожному належало з'їсти хоча б кілька ложок. Також 17 липня збирали та підпалювали звіробій — вважалося, що дим від пучка трави проганяє з дому нечисть.

Вірянки у церкві. Фото: google.com

Найсильніші молитви про здоров'я

Господи Всемогутній! Зупини хворобу страшну і дай твоєму рабу Божому (ім'я) сили впоратися з нею, всесильною могутністю твоєю залиш його під захистом твоїм і подаруй йому щастя велике разом з нами приносити тобі благання вдячні за його порятунок і Твою щедрість. Спаси Його, Господи. Нехай буде воля Твоя. Амінь.

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Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання і прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перераховуйте імена всіх, про кого молитеся). Захистіть їх від бід і нещасть, укрийте своїми крилами від ворогів і заздрісників. Наповніть їх силою Небесною, щоб вони несли в світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров'ї. Амінь.

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