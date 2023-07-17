Какой православный праздник отмечают верующие 17 июля — традиции, запреты, молитва

Православные верующие в храме на богослужении. Фото: spzh.news

Сегодня, 17 июля, православная церковь чествует святого Андрея, епископа Критского, а также преподобную Марфу — мать Симеона Дивногорца.

Рассказываем о традициях и запретах на церковный праздник, а также делимся молитвами, которые следует прочитать для крепкого здоровья.

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Церковный праздник 17 июля — что известно об Андрее Критском

По церковным преданиям известно, что Андрей Критский родился в городе Дамаске в семье христиан Георгия и Григории. К 7 годам мальчик был немым. Однако после причастия в церкви Тела и Крови Христовых заговорил. Это чудо Господне побудило Андрея посвятить свою жизнь служению Богу и начать изучать Священное Писание.

В возрасте 14 лет отправился в Иерусалим, где принял постриг и стал монахом обители преподобного Саввы Освященного.

Всю свою жизнь Андрей посвятил молитвам Богу, еще написал немало пения в Его честь и честь Девы Марии. Святой написал много богослужебных песнопений. Более того, он стал создателем новой литургической формы – канон. Наиболее известный из его канонов — Великий покаянный канон, читаемый в Великий пост.

За добродетельную и целомудренную жизнь Андрея причислили к иерусалимскому клиру и назначили секретарем Патриархии, а позже включили в число представителей Святого Града на IV Вселенском Соборе — там он противостоял еретическим учениям.

После этого его отозвали из Иерусалима в Константинополь и назначили архидьяконом в храм Святой Софии, а во времена правления императора Юстиниана II святого Андрея рукоположили в архиепископы города Гортыны на острове Крит.

Андрей Критский. Фото: google.com

Православный праздник 17 июля — что известно о преподобной Марфе

Праздники родились в XVI веке в семье казацкого атамана. Во взрослом возрасте создала семью и родила сына. Однако после смерти мужа решила покинуть светский мир и посвятить себя молитвам и служению Богу, отрекшись от земных благ.

Марфа нашла свое предание в монастыре, где прошла жизненный путь от монахини к старице. Многие обращались к святой с просьбами о молитвенной поддержке и духовной науке. Помогала нищим, одевала их, кормила, умерших хоронила, а тем, кто собирался познать Таинство Причастия, лично готовила одежду.

Преподобная Марфа также воспитала сына Симеона, который стал известен как Симеон удивительного, передав ему свою глубокую веру и любовь к Богу. Это послужило основой для его собственного духовного развития. Симеон Дивногорец стал известен своими аскетическими упражнениями и духовными наставлениями.

Марфа ознаменовалась своей покаянной и самоотверженной жизненной философией. Ее жизнь была примером смирения и преданности воле Божией. Поэтому она является выдающейся духовной фигурой Украины.

Преподобная Марфа. Фото: google.com

Что нельзя делать 17 июля

В этот день верующие соблюдают важные запреты, чтобы зло и беды не могли подступиться.

В этот день нельзя:

ссориться;

ругаться;

злословить;

спешить и суетиться;

отказывать в помощи;

совершать большие покупки.

В старину 17 июля пытались не смотреть в небо. Верили, если вдруг увидеть падающую звезду, то вскоре кто-то из членов семьи сильно заболеет

Что можно делать 17 июля

В этот церковный праздник верующие просят у святого Андрея об исцелении от немоты и прощении грехов. Также святому молятся, чтобы найти вещь, давно потерянную.

На этот праздник можно и нужно работать — в делах будет удача.

Наши предки в этот день готовили овсяную кашу — чтобы быть здоровым, каждому предстояло съесть хотя бы несколько ложек. Также 17 июля собирали и поджигали зверобой — считалось, что дым от пучка травы прогоняет из дома нечисть.

Верующие в церкви. Фото: google.com

Сильнейшие молитвы о здоровье

Господи Всемогущий! Останови страшную болезнь и дай рабу Божьему (имя) силы справиться с ней, всесильным могуществом твоем оставь его под защитой твоей и подари ему счастье великое вместе с нами приносить тебе мольбы благодарны за его спасение и Твою щедрость. Спаси Его, Господи. Да будет воля Твоя. Аминь.

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Призываю Высшие Силы, услышьте мою просьбу и придите ко мне на помощь. Прошу, извините свое благословение Рабам Божьим. (перечисляйте имена всех, о ком молитесь). Защитите их от бед и несчастий, укройте своими крыльями от противников и завистников. Наполните их силой Небесной, чтобы они несли в мир добро и процветание, пребывая в здравии. Аминь.

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