Какой праздник 18 июля – что известно об этом дне, его запретах и народных приметах

Изображение преподобного Атанасия Атонского. Фото иллюстративное: УНИАН

18 июля по церковному календарю — это день, когда верующие чтят память преподобного Атанасия Атонского. Мы рассказываем, что известно об этом дне в истории, какие вещи категорически нельзя делать в этот праздник и какие народные приметы существуют в эту дату.

Новини.LIVE рассказывает о Дне памяти преподобного Атанасия Атонского.

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Какой праздник отмечается 18 июля?

Как появился этот день?

Афанасий Атонский родился в Каппадокии, а когда его крестили, он получил имя Авраам. Когда он был юным, у него не стало родителей, поэтому его воспитывала христианская монахиня, благодаря которой мальчик полюбил Бога.

Когда Авраам стал взрослым, он начал работать учителем, при этом, продолжая вести аскетический образ жизни. Однажды мужчина не захотел быть учителем, а рассказал игумену Каминского монастыря, преподобному Михаилу, находившемуся тогда в городе, о своем желании стать монахом.

Изображение преподобного Атанасия Атонского. Фото иллюстративное: УНИАН

Вскоре он принял постриг и получил имя Афанасий (Афанасий). Он много молился, а затем построил небольшую келью в Афоне. Впоследствии на месте этой кельи появился монастырь, названный в честь пророка и предтечи Иоанна Крестителя.

Что категорически нельзя делать 18 июля?

В этот день предки верили, что лучше не работать в вечернее время и не ходить ночью в незнакомые места, поскольку считалось, что на свет выходит всякая нечисть. Также 18 июля категорически нельзя долго спать, а лучше как можно раньше что-то начинать делать.

Какие существуют народные приметы на 18 июля?

В этот день предки верили, что если луна быстро перемещается и прячется за облака, то это указывает на щедрый урожай, а яркое свечение молодого месяца — на теплую осень. Если на небе большое количество звезд, следует ожидать ясной погоды, а если их почти незаметно, стоит ожидать непогоды.

Большое количество звезд на небе 18 июля указывает на ясную погоду. Фото: Freepik

Если луна на небе стоит рогами вверх, зима будет холодной, если радуга на небе утром — следует ожидать дождя, а если вечером — за окном будет солнечно.

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