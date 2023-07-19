Яке свято 19 липня – його історія, що не можна робити та які є народні прикмети

Зображення преподобного Сисоя Великого. Фото ілюстративне: Pinterest

Віряни в церкві 19 липня вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого, який був ченцем-відлюдником. Ми розповідаємо, що означає цей день для історії, які справи категорично забороняється виконувати у це свято та в які прикмети вірили наші предки в давні часи.

Новини.LIVE розповідає про День вшанування пам’яті преподобного Сисоя Великого.

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Яке свято 19 липня?

Історія цього дня

Преподобний Сисой проживав на території пустелі в Єгипті та за своє життя зробив велику кількість гарних речей. Завдяки цьому чоловік досягнув духовної чистоти, а Бог наділив його даром дивотворення. Одного разу йому навіть вдалося оживити дитину завдяки своїм молитвам.

До оточуючих Сисой Великий ставився дуже добре, але до себе він був досить суворим.

Зображення преподобного Сисоя Великого. Фото: ТСН

Коли настав час йому піти з життя, він побачив Янголів перед собою, в яких попросив дати йому більше часу на повне покаяння. Коли Сисой заявив, що він недостатньо пізнав каяття в своєму житті, в нього засвітилося обличчя, а Господь забрав його до себе.

Головні заборони 19 липня

У цей день не слід поспішати щось робити, адже так можна отримати невдачу в своїх справах. Дівчатам та жінкам категорично не можна робити прибирання в домі, це повинен робити чоловік. Також вважається, що 19 липня природа є дуже чутливою, тому рослин та тварин потрібно поважати в цей день.

Прибирання вдома не можна робити жінкам та дівчатам 19 липня. Фото: Freepik

Народні прикмети 19 липня

Наші предки вірили, що зелений відтінок місяця означає наближення дощів, а великий місяць в тумані вказує на зниження температури повітря. Якщо місяць блискучий та має білий колір, варто чекати на холодну погоду та відсутність опадів.

Також наші предки вважали, що пожовтіння листя 19 липня вказує на ранній прихід зими та осені.

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