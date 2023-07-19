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Какой сегодня праздник 19 июля: что он означает, какие есть запреты и народные приметы

19 июля 2023 00:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой праздник 19 июля – его история, что нельзя делать и какие есть народные приметы
Изображение преподобного Сысоя Великого. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Верующие в церкви 19 июля чтят память преподобного Сысоя Великого, который был монахом-отшельником. Мы рассказываем, что значит этот день для истории, какие дела категорически запрещается выполнять в этот праздник и в какие приметы верили наши предки в давние времена.

Новини.LIVE рассказывает о Дне памяти преподобного Сысоя Великого.

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Какой праздник 19 июля?

История этого дня

Преподобный Сысой проживал на территории пустыни в Египте и при своей жизни сделал много хороших вещей. Благодаря этому мужчина достиг духовной чистоты, а Бог наделил его даром чудес. Однажды ему даже удалось оживить ребенка благодаря своим молитвам.

К окружающим Сысой Великий относился очень хорошо, но к себе он был достаточно суров.

Преподобный Сысой Большой
Изображение преподобного Сысоя Великого. Фото: ТСН

Когда настало время ему уйти из жизни, он увидел Ангелов перед собой, у которых попросил дать ему больше времени на полное покаяние. Когда Сысой заявил, что он недостаточно познал раскаяние в своей жизни, у него засветилось лицо, а Господь забрал его к себе.

Главные запреты 19 июля

В этот день не следует торопиться что-нибудь делать, ведь так можно получить неудачу в своих делах. Девушкам и женщинам категорически нельзя делать уборку в доме, это должен делать мужчина. Также считается, что 19 июля природа очень чувствительна, поэтому растений и животных нужно уважать в этот день.

Уборка дома
Уборка дома, которую нельзя делать женщинам и девушкам 19 июля. Фото: Freepik

Народные приметы 19 июля

Наши предки верили, что зеленый оттенок луны означает приближение дождей, а большая луна в тумане указывает на снижение температуры воздуха. Если луна блестящая и имеет белый цвет, следует ожидать холодную погоду и отсутствие осадков.

Также наши предки считали, что пожелтение листьев 19 июля указывает на ранний приход зимы и осени.

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