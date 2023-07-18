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Церковне свято 18 липня: кого вшановують віряни, заборони та сильна молитва

18 липня 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке православне свято відзначають віряни 18 липня — традиції, заборони, молитва
Віряни на ранковому богослужінні у храмі. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 18 липня, православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Афонського. Преподобний запам'ятався як великий аскет і духовний наставник. Віряни цього дня просять в молитві святого про мир та зцілення. 

Новини.LIVE розповідає, ким був Афанасій Афонський, у яких негараздах святий може допомогти. А також яких традицій та заборон дотримуються у це православне свято.

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Церковне свято 18 липня — що відомо про Афанасія Афонського 

За церковними переказами, святий народився в Трапезунді, у ранньому віці втратив своїх батьків. Вихованням хлопчика займалася черниця, яка прищепила йому любов до Бога. 

Афанасій здобув освіту в Константинополі, де згодом почав викладати. Пізніше прийняв чернецтво й оселився на Святій Горі Афон у Греції. Там він почав об'єднувати скити та заснував Велику Лавру. Під його керівництвом побудували монастир.

Від Бога у Афанасія був дар чудотворення —  хресним знаменням він зціляв хворих і виганяв нечисть. Афанасій також був відомий своєю мудрістю і духовним наставництвом. Багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою. 

Загинув Афанасій Афонський разом з іншими ченцями, коли піднявся на верхівку недобудованого храму, щоб подивитися на хід будівництва. Церква в той момент завалилася. Після смерті Афанасія він був проголошений преподобним, а його святилище стало місцем паломництва для вірян.

 

Церковне свято 18 липня — що відомо про Афанасія Афонського
Ікона Афанасія Афонського. Фото: google.com

Що не можна робити в церковне свято 18 липня

Цього дня вірянам забороняється:

  • сваритися;
  • лаятися;
  • лихословити;
  • пліткувати;
  • розкривати свої та чужі секрети;
  • байдикувати;
  • лінуватися;
  • засмучуватися;
  • скаржитися на долю;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • різати та брати в руки гострі предмети.

Що можна робити 18 липня

Віряни у церковне свято 18 липня обов'язково моляться Афанасію. У святого просять мир в родині та в країні, зцілення від хвороб для себе та близьких, вирішення складних суперечок та непорозумінь. 

Преподобному Афанасію можна молитися в тих випадках, коли серце крається спокусами. 

Також наші предки цього дня готували випічку у вигляді місяця і роздавали знайомим, щоб привернути в дім багатство і добробут. Вірили, якщо 18 липня довго дивитися на місяць, то можна додати собі сил і здоров'я.

 

Що не можна робити в церковне свято 18 липня
Вірянка молиться у храмі. Фото: pixabay.com

Молитва до преподобного Афанасія Афонського

Преподобний отче Афанасіє, неабиякий угоднику Христовий і великий Афонський чудотворче, у дні земного житія твого многія на шлях правий наставівий і у царство Небесне мудре руководівий, скорботні утешівий, подати руку допомоги придушити і всім люб'язний, милостивий і сострадален батько бивий! Ти і нині, в небесній перебуваючи світлості, особливо умножаеші любов твою до нас немічним, в морі жітейстем відмінність лиха, випробовуваним духом злоби і пристрастями, воюючими на дух. Тим-то смиренно молимо тебе, святий отче: по данней тобі від Бога благодать допоможи нам волю Господню в простоті серця і смиренність творити: спокуси ж ворожі побідиту і люте пристрастей море так тако немокренно прейдем життєву пучину і заступництвом твоїм до Господа, що будуть достойні обітованого нам Царства Небесного, славлячи безпочатковому Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Також ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року. 

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