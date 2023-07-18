Яке православне свято відзначають віряни 18 липня — традиції, заборони, молитва

Віряни на ранковому богослужінні у храмі. Фото: google.com

Сьогодні, 18 липня, православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Афонського. Преподобний запам'ятався як великий аскет і духовний наставник. Віряни цього дня просять в молитві святого про мир та зцілення.

Новини.LIVE розповідає, ким був Афанасій Афонський, у яких негараздах святий може допомогти. А також яких традицій та заборон дотримуються у це православне свято.

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Церковне свято 18 липня — що відомо про Афанасія Афонського

За церковними переказами, святий народився в Трапезунді, у ранньому віці втратив своїх батьків. Вихованням хлопчика займалася черниця, яка прищепила йому любов до Бога.

Афанасій здобув освіту в Константинополі, де згодом почав викладати. Пізніше прийняв чернецтво й оселився на Святій Горі Афон у Греції. Там він почав об'єднувати скити та заснував Велику Лавру. Під його керівництвом побудували монастир.

Від Бога у Афанасія був дар чудотворення — хресним знаменням він зціляв хворих і виганяв нечисть. Афанасій також був відомий своєю мудрістю і духовним наставництвом. Багато людей зверталися до нього за порадою та духовною підтримкою.

Загинув Афанасій Афонський разом з іншими ченцями, коли піднявся на верхівку недобудованого храму, щоб подивитися на хід будівництва. Церква в той момент завалилася. Після смерті Афанасія він був проголошений преподобним, а його святилище стало місцем паломництва для вірян.

Ікона Афанасія Афонського. Фото: google.com

Що не можна робити в церковне свято 18 липня

Цього дня вірянам забороняється:

сваритися;

лаятися;

лихословити;

пліткувати;

розкривати свої та чужі секрети;

байдикувати;

лінуватися;

засмучуватися;

скаржитися на долю;

займатися важкою фізичною працею;

різати та брати в руки гострі предмети.

Що можна робити 18 липня

Віряни у церковне свято 18 липня обов'язково моляться Афанасію. У святого просять мир в родині та в країні, зцілення від хвороб для себе та близьких, вирішення складних суперечок та непорозумінь.

Преподобному Афанасію можна молитися в тих випадках, коли серце крається спокусами.

Також наші предки цього дня готували випічку у вигляді місяця і роздавали знайомим, щоб привернути в дім багатство і добробут. Вірили, якщо 18 липня довго дивитися на місяць, то можна додати собі сил і здоров'я.

Вірянка молиться у храмі. Фото: pixabay.com

Молитва до преподобного Афанасія Афонського

Преподобний отче Афанасіє, неабиякий угоднику Христовий і великий Афонський чудотворче, у дні земного житія твого многія на шлях правий наставівий і у царство Небесне мудре руководівий, скорботні утешівий, подати руку допомоги придушити і всім люб'язний, милостивий і сострадален батько бивий! Ти і нині, в небесній перебуваючи світлості, особливо умножаеші любов твою до нас немічним, в морі жітейстем відмінність лиха, випробовуваним духом злоби і пристрастями, воюючими на дух. Тим-то смиренно молимо тебе, святий отче: по данней тобі від Бога благодать допоможи нам волю Господню в простоті серця і смиренність творити: спокуси ж ворожі побідиту і люте пристрастей море так тако немокренно прейдем життєву пучину і заступництвом твоїм до Господа, що будуть достойні обітованого нам Царства Небесного, славлячи безпочатковому Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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