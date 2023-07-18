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Церковный праздник 18 июля: кого чтят верующие, запреты и сильная молитва

18 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник отмечают верующие 18 июля — традиции, запреты, молитва
Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 18 июля, православная церковь чтит память святого Афанасия Афонского. Преподобный запомнился как большой аскет и духовный наставник. Верующие в этот день просят в молитве святого о мире и исцелении.

Новини.LIVE рассказывает, кем был Афанасий Афонский, в каких неурядицах святой может помочь. А также какие традиции и запреты соблюдаются в этот православный праздник.

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Церковный праздник 18 июля — что известно об Афанасии Афонском

По церковным преданиям святой родился в Трапезунде, в раннем возрасте потерял своих родителей. Воспитанием мальчика занималась монахиня, которая привила ему любовь к Богу.

Афанасий получил образование в Константинополе, где впоследствии начал преподавать. Позже принял монашество и поселился на Святой Горе Афон в Греции. Там он начал объединять скиты и основал Великую Лавру. Под его руководством был построен монастырь.

От Бога у Афанасия был дар чудотворения — крестным знамением он исцелял больных и изгонял нечисть. Афанасий также был известен своей мудростью и духовным наставничеством. Многие обращались к нему за советом и духовной поддержкой.

Умер Афанасий Афонский вместе с другими монахами, когда поднялся на вершину недостроенного храма, чтобы посмотреть на ход строительства. Церковь в тот момент рухнула. После смерти Афанасия он был провозглашен преподобным, а его святилище стало местом паломничества для верующих.

 

Церковный праздник 18 июля — что известно об Афанасии Афонском
Икона Афанасия Афонского. Фото: google.com

Что нельзя делать в церковный праздник 18 июля

В этот день верующим запрещается:

  • ссориться;
  • ругаться;
  • злословить;
  • сплетничать;
  • раскрывать свои и чужие секреты;
  • бездельничать;
  • лениться;
  • расстраиваться;
  • жаловаться на судьбу;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • резать и брать в руки острые предметы.

Что можно делать 18 июля

Верующие в церковный праздник 18 июля обязательно молятся Афанасию. У святого просят мир в семье и стране, исцеление от болезней для себя и близких, разрешение сложных споров и недоразумений.

Преподобному Афанасию можно молиться в тех случаях, когда сердце кроется соблазном.

Также наши предки в этот день готовили выпечку в виде луны и раздавали знакомым, чтобы привлечь в дом богатство и благополучие. Верили, если 18 июля долго смотреть на месяц, то можно прибавить себе силы и здоровье.

 

Что нельзя делать в церковный праздник 18 июля
Верующая молится в храме. Фото: pixabay.com

Молитва к преподобному Афанасию Афонскому

Преподобный отец Афанасий, незаурядный угоднику Христову и великий Афонский чудотворче, во дни земного жития твоего многие на путь правый наставленен и в царство Небесное мудрое руководитель, скорбны утешителен, подать руку помощи подавить и всем любезный, милостивый и сострадаленный отец! Ты и ныне, в небесной пребывая светлости, особенно умножаешь любовь твою к нам немощным, в море жизнедеятельным различие бедствия, испытываемым духом злобы и страстями, воюющими на дух. Посему смиренно молим тебя, святой отец: по данной тебе от Бога благодать помоги нам волю Господню в простоте сердца и смирение творить: искушения же враждебны победителю и яростным страстям море так так неотразимо прейдем жизненную пучину и покровительством твоим к Господу, что будут достойны обетованного нам Царства Небесного, славя безначальному Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

 

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