Яке свято 27 червня – історія цього дня, що не можна робити та які є народні прикмети

Зображення святого пророку Єлисея. Фото ілюстративне: Pinterest

27 червня віряни в церкві вшановують пам’ять пророка Єлисея, який був спадкоємцем пророка Іллі. Ми пояснюємо, як з’явився цей день, що категорично забороняється робити в це свято, які існують народні прикмети та обряди 27 червня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті пророка Єлисея.

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Історія цього дня

Відомо, що Єлисей, який з’явився на світ в родині Сафана в місті Авел-Мехола, був пророком з ізраїльської гори Кармель. Також відомо, що за все своє життя пророк Єлисей зробив багато гарних речей, які допомагали йому по життю.

Зображення святого пророку Єлисея. Фото ілюстративне: УНІАН

Наприклад, на території Єрихону люди скаржилися на те, що в джерелі з питною водою погіршився стан рідини. Почувши це, пророк Єлисей вирішив допомогти та оновив цю воду. Пророк дожив до досить літніх років, але навіть після його смерті навколо його тіла продовжували траплятися чудеса.

Коли мощі положили Єлисея до печери, де знаходився померлий, небіжчик раптово воскрес.

Що категорично не можна робити 27 червня?

У цей день не можна казати погані слова та конфліктувати з оточуючими людьми. Також 27 червня не слід вживати алкогольні напої та брати в борг в когось гроші.

Гроші, які не варто позичати комусь 27 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети та обряди

Предки в давні часи вірили, що потрібно дивитися на погодні умови за вікном. Якщо протягом всього дня йде дощ, наступні сім тижнів слід очікувати погіршення погоди. Якщо 27 червня є велика кількість комарів та мошок, врожай ягід та грибів буде щедрим.

Якщо в цей день іржуть коні, слід чекати на щедрий врожай вівса, а якщо півень гучно кричить в дивний час, варто очікувати біди.

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