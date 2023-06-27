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Яке сьогодні свято 27 червня: історія цього дня, його заборони та народні прикмети

27 червня 2023 00:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято 27 червня – історія цього дня, що не можна робити та які є народні прикмети
Зображення святого пророку Єлисея. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

27 червня віряни в церкві вшановують пам’ять пророка Єлисея, який був спадкоємцем пророка Іллі. Ми пояснюємо, як з’явився цей день, що категорично забороняється робити в це свято, які існують народні прикмети та обряди 27 червня.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті пророка Єлисея.

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Історія цього дня

Відомо, що Єлисей, який з’явився на світ в родині Сафана в місті Авел-Мехола, був пророком з ізраїльської гори Кармель. Також відомо, що за все своє життя пророк Єлисей зробив багато гарних речей, які допомагали йому по життю.

Святой пророк Елисей
Зображення святого пророку Єлисея. Фото ілюстративне: УНІАН

Наприклад, на території Єрихону люди скаржилися на те, що в джерелі з питною водою погіршився стан рідини. Почувши це, пророк Єлисей вирішив допомогти та оновив цю воду. Пророк дожив до досить літніх років, але навіть після його смерті навколо його тіла продовжували траплятися чудеса.

Коли мощі положили Єлисея до печери, де знаходився померлий, небіжчик раптово воскрес.

Що категорично не можна робити 27 червня?

У цей день не можна казати погані слова та конфліктувати з оточуючими людьми. Також 27 червня не слід вживати алкогольні напої та брати в борг в когось гроші.

Деньги в долг
Гроші, які не варто позичати комусь 27 червня. Фото: Freepik

Народні прикмети та обряди

Предки в давні часи вірили, що потрібно дивитися на погодні умови за вікном. Якщо протягом всього дня йде дощ, наступні сім тижнів слід очікувати погіршення погоди. Якщо 27 червня є велика кількість комарів та мошок, врожай ягід та грибів буде щедрим.

Якщо в цей день іржуть коні, слід чекати на щедрий врожай вівса, а якщо півень гучно кричить в дивний час, варто очікувати біди.

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята відзначатимуть українські жителі в червні 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна робити на Благовіщення.

Також ми повідомляли про те, які свята будуть в липні 2023 року за церковним календарем.

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