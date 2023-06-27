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Какой сегодня праздник 27 июня: история этого дня, его запреты и народные приметы

27 июня 2023 00:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой праздник 27 июня – история этого дня, что нельзя делать и какие есть народные приметы
Изображение святого пророка Елисея. Фото иллюстративное: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

27 июня верующие в церкви чтят память пророка Елисея, который был наследником пророка Ильи. Мы объясняем, как появился этот день, что категорически запрещается делать в этот праздник, какие существуют народные приметы и обряды 27 июня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти пророка Елисея.

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История этого дня

Известно, что Елисей, который появился на свет в семье Сафана в городе Авел-Мехола,  был пророком из израильской горы Кармель. Также известно, что за всю свою жизнь пророк Елисей совершил много хороших вещей, которые помогали ему по жизни.

Святой пророк Елисей
Изображение святого пророка Елисея. Фото иллюстративное: УНИАН

К примеру, на территории Иерихона люди жаловались на то, что в источнике с питьевой водой ухудшилось состояние жидкости. Услышав это, Елисей решил помочь и обновил эту воду. Пророк дожил до достаточно пожилых лет, но даже после его смерти вокруг его тела продолжали случаться чудеса.

Когда мощи положили Елисея в пещеру, где находился умерший, покойник внезапно воскрес.

Что категорически нельзя делать 27 июня?

В этот день нельзя говорить плохие слова и конфликтовать с окружающими. Также 27 июня не следует употреблять алкогольные напитки и брать в долг у кого-то деньги.

Деньги в долг
Деньги, которые не стоит занимать кому-то 27 июня. Фото: Freepik

Народные приметы и обряды

Предки в древности верили, что нужно смотреть на погодные условия за окном. Если в течение всего дня будет идти дождь, то следующие семь недель следует ожидать ухудшения погоды. Если 27 июня большое количество комаров и мошек, урожай ягод и грибов будет щедрым.

Если в этот день ржут лошади, то следует ожидать щедрый урожай овса, а если петух громко кричит в странное время, стоит ожидать беды.

Напомним, мы писали о том, какие важные праздники отметят украинские жители в июне 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя делать на Благовещение.

Также мы сообщали о том, какие праздники будут в июле 2023 года по церковному календарю.

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