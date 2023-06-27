Какой праздник 27 июня – история этого дня, что нельзя делать и какие есть народные приметы

Изображение святого пророка Елисея. Фото иллюстративное: Pinterest

27 июня верующие в церкви чтят память пророка Елисея, который был наследником пророка Ильи. Мы объясняем, как появился этот день, что категорически запрещается делать в этот праздник, какие существуют народные приметы и обряды 27 июня.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти пророка Елисея.

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История этого дня

Известно, что Елисей, который появился на свет в семье Сафана в городе Авел-Мехола, был пророком из израильской горы Кармель. Также известно, что за всю свою жизнь пророк Елисей совершил много хороших вещей, которые помогали ему по жизни.

Изображение святого пророка Елисея. Фото иллюстративное: УНИАН

К примеру, на территории Иерихона люди жаловались на то, что в источнике с питьевой водой ухудшилось состояние жидкости. Услышав это, Елисей решил помочь и обновил эту воду. Пророк дожил до достаточно пожилых лет, но даже после его смерти вокруг его тела продолжали случаться чудеса.

Когда мощи положили Елисея в пещеру, где находился умерший, покойник внезапно воскрес.

Что категорически нельзя делать 27 июня?

В этот день нельзя говорить плохие слова и конфликтовать с окружающими. Также 27 июня не следует употреблять алкогольные напитки и брать в долг у кого-то деньги.

Деньги, которые не стоит занимать кому-то 27 июня. Фото: Freepik

Народные приметы и обряды

Предки в древности верили, что нужно смотреть на погодные условия за окном. Если в течение всего дня будет идти дождь, то следующие семь недель следует ожидать ухудшения погоды. Если 27 июня большое количество комаров и мошек, урожай ягод и грибов будет щедрым.

Если в этот день ржут лошади, то следует ожидать щедрый урожай овса, а если петух громко кричит в странное время, стоит ожидать беды.

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