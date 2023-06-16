Яке завтра свято 17 червня – історія, заборони та народні прикмети

Зображення святого Митрофана Навозника. Фото ілюстративне: Pinterest

17 червня віряни в церкві вшановують пам’ять святого Митрофана, тому ми розповідаємо детальніше про цей день. Ми пояснюємо, що цей день означає за церковним календарем, що категорично забороняється робити на це свято, а також які є традиції та народні прикмети.

Новини.LIVE розповідає все про День вшановування пам’яті святого Митрофана.

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Історія цього дня

Митрофан жив у часи, коли в кріслі імператора сидів Костянтин Великий. В той часи дуже активно ловили кожного християнина, а батько Митрофана, якраз, вірив у Христа. Тому, щоб не наражати його на небезпеку, було прийнято рішення відвезти його у Візантію.

Зображення святого Митрофана Навозника. Фото ілюстративне: Pinterest

Сам Митрофан відправився разом з батьком на територію Візантії, де спочатку був єпископом, а потім став патріархом. Не стало Митрофана 325 року, а мощі, які він мав, визнали нетлінними.

Що категорично забороняється робити в цей день?

В цей день категорично не можна купатися у відкритих водоймах та лаятися поруч з водою. Також в цей день не слід лягати спати раніше та краще не дивитися на себе в дзеркало.

Міцний сон молодої жінки в ліжку. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

Предки в давні часи вірили, що треба дивитися на те, якою є погода в цей день, визначаючи, яким буде день. Так, якщо погода ясна, але латаття закрилося, слід очікувати на дощ, а якщо напрямок вітру є східним, рослини захворіють.

Якщо в першій половині дня на небі з’явилася веселка, це означало наближення дощу, а якщо веселка з’явилася в другій половині, надворі буде спекотно. Якщо 17 червня дощить, така погода буде же найближчі два чи три дні.

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