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Какой праздник 17 июня: его история и народные приметы, что нельзя делать

16 июня 2023 23:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой завтра праздник 17 июня – история, запреты и народные приметы
Изображение святого Митрофана Навозника. Фото иллюстративный: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

17 июня верующие в церкви чтят память святого Митрофана, поэтому мы рассказываем подробнее об этом дне. Мы объясняем, что этот день означает по церковному календарю, который категорически запрещается делать на этот праздник , а также традиции и народные приметы.

Новости.LIVE рассказывает все о Дне чествования памяти святого Митрофана.

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Какой 17 июня праздник по церковному календарю?

История этого дня

Митрофан жил во времена, когда в кресле императора сидел Константин Великий. В то время очень активно ловили каждого христианина, а отец Митрофана как раз верил во Христа. Поэтому, чтобы не подвергать его опасности, было принято решение отвезти его в Византию.

Святой Митрофан Навозник
Изображение святого Митрофана Навозника. Фото иллюстративный: Pinterest

Сам Митрофан отправился вместе с отцом на территорию Византии, где сначала был епископом, а затем стал патриархом. Не стало Митрофана в 325 году, а мощи, которые он имел, сочли нетленными.

Что категорически возбраняется делать в этот день?

В этот день нельзя купаться в открытых водоемах и ругаться рядом с водой. В этот день не следует ложиться спать раньше и лучше не смотреть на себя в зеркало.

Сон
Крепкий сон молодой женщины в постели. Фото: Pexels

Народные приметы и традиции

Предки в прежние времена верили, что нужно смотреть на то, какая погода в этот день, определяя, каким будет день. Так, если погода ясная, но кувшинка закрылась, следует ожидать дождя, а если направление ветра восточное, растения заболеют.

Если в первой половине дня на небе появилась радуга, это означало приближение дождя, а если радуга появилась во второй половине, на улице будет жарко. Если 17 июня дождь, такая погода будет ближайшие два или три дня.

Напомним, мы писали о том, какие есть традиции, народные приметы и запреты на день Михайлов.

Раньше мы рассказывали о том, что нельзя делать на Сретенье Господне.

Также мы сообщали о том, в чем есть особенность Татьяниного дня.

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