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Міський голова Львова розповів, що буде з майном УПЦ МП: деталі

4 квітня 2023 18:08
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Марта Байдака
Журналіст
Міський голова Львова розповів, що буде з майном УПЦ МП
Зокрема, йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що самобуд на Сихові планують демонтувати найближчим часом. Уже прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України, яка належатиме громаді. 

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Йдеться про самобуд на пр. Червоної Калини, 89. На початку березня на сесії депутати ЛМР погодили ухвалу про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення ділянки для будівництва на цій ділянці храму Львівсько-Сокальською єпархією.

Крім того, приміщення на Пекарській (приміщення Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря), за словами Садового, мають прийняти на баланс міста, де розвиватимуть систему реабілітації.

Йдеться про приміщення Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря у Львові, де настоятель о.Іов (Ольшанський) разом з громадою 20 березня 2022 року перейшли з юрисдикції Української православної церкви (московського патріархату) до Львівської єпархії Православної церкви України. 

Щодо храму на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), то мер зазначив, що церква повинна офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. 

"Щодо храму на вул. Бобанича. Ситуація складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено",  — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Хмельницькому проголосували за перехід собору УПЦ МП до ПЦУ.

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