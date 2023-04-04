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Мэр Львова рассказал, что будет с имуществом УПЦ МП: детали

4 апреля 2023 18:08
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Мэр Львова рассказал, что будет с имуществом УПЦ МП
В частности, речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что самострой на Сыхове планируют демонтировать в ближайшее время. Уже было принято первое постановление о передаче земельного участка Православной церкви Украины, которое будет принадлежать общине.

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Речь идет о самостройе на пр. Красной Калины, 89. В начале марта на сессии депутаты ЛГС согласовали постановление о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу участка для строительства на этом участке храма Львовско-Сокальской епархией.

Кроме того, помещение на Пекарской   (помещение Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря) , по словам Садового, должно принять на баланс города, где будут развивать систему реабилитации.

Речь идет о помещении Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря во Львове, где настоятель о.Иов (Ольшанский) вместе с обществом 20 марта 2022 перешли из юрисдикции Украинской православной церкви (московского патриархата) во Львовскую епархию Православной церкви Украины.

Что касается   храма по ул. Бобанича (бывшая ул. Короленко), мэр отметил, что церковь должна официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации.

"О храме на ул. Бобанича. Ситуация сложнее. Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что в Хмельницком проголосовали за переход собора УПЦ МП в ВЦУ.

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