У Хмельницькому проголосували за перехід собору УПЦ МП до ПЦУ: всі деталі

Мітинги біля собору в Хмельницькому

У неділю, 2 квітня, під час зібрання біля собору люди проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП), в якому сталась бійка, до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Яка ситуація біля собору в Хмельницькому

За попередньою інформацією, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно. Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.

Зазначається, що на зібранні офіційно зареєструвалося 1235 людей.

3 квітня представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

Що відомо про бійку в Хмельницькому

Депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик оприлюднив відео, як у Хмельницькому священники Української православної церкви Московського патріархату напали на чоловіка у формі Збройних сил України просто у церкві.

Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?"

Після цього священники накинулися на військового.

За інформацією депутата, на відео військовий Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. На війні чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

В Українській православній церкві також відреагували на подію. У заяві на їхньому сайті зазначено, що це "переодягнений у військового провокатор вчинив розбій" у Хмельницькому кафедральному соборі.

У поліції розповіли, що наразі вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

В управлінні Нацполіції області додали, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України — "Хуліганство".

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору, де сталась бійка, зібрались люди. Вони скандують "Геть московського попа" та вимагають пояснень, чому побили військового.

У Хмельницькій ОВА відреагували на інцидент у храмі та закликали жителів області "знизити градус напруження" та дочекатися висновків правоохоронців щодо цього інциденту.